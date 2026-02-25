Advertisement
टोक्यो में गूंजा यूपी का नाम.. इंडस्ट्री लीडर्स बोले- योगी सरकार ने बदली निवेश की तस्वीर

CM Yogi Japan Visit: जापान की राजधानी टोक्यो में जब यूपी निवेश रोड शो शुरू हुआ तो माहौल ही अलग था. मंच पर सीएम योगी के आने से पहले ही देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की तारीफों के पुल बांध रहे थे.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:03 PM IST
टोक्यो में गूंजा यूपी का नाम.. इंडस्ट्री लीडर्स बोले- योगी सरकार ने बदली निवेश की तस्वीर

CM Yogi Japan Visit: जापान की राजधानी टोक्यो में जब यूपी निवेश रोड शो शुरू हुआ तो माहौल ही अलग था. मंच पर सीएम योगी के आने से पहले ही देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की तारीफों के पुल बांध रहे थे. कभी जिस राज्य को उद्योगों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता था.. आज वही उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद ठिकाना बनकर सामने आ रहा है. उद्योग जगत के नेताओं ने साफ कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य में जो बदलाव हुआ है.. वह किसी बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है.

मेगा ट्रांसफॉर्मेशन से बदली तस्वीर

Maruti Suzuki के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने अपने संबोधन में खुलकर कहा कि लगभग नौ साल पहले तक उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बहुत आकर्षक नहीं माना जाता था. लेकिन नई सरकार बनने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को हर क्षेत्र में नंबर-वन बनाने का लक्ष्य तय किया और उस दिशा में लगातार काम हुआ. आज यूपी राजस्व संग्रह, वित्तीय अनुशासन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, कृषि उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में आगे है.

इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन नीति

राहुल भारती ने खासतौर पर इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन नीति की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इसी नीति के कारण यूपी देश में ईवी और हाइब्रिड वाहनों की ग्रोथ रेट में शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है. सबसे खास बात यह रही कि इन नीतियों से सरकारी राजस्व पर बोझ नहीं पड़ा बल्कि राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

मजबूत कानून-व्यवस्था और तेज फैसले

राहुल भारती ने यूपी के पॉलिसी सिस्टम को वाइब्रेंट पॉलिसी इकोसिस्टम बताया. उनका कहना था कि मजबूत कानून-व्यवस्था, तेजी से फैसले लेने की क्षमता और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन निवेशकों को भरोसा देता है. उन्होंने यह भी बताया कि सुब्रोस और स्पार्क मिंडा जैसी ऑटो कंपोनेंट कंपनियों की सक्रिय मौजूदगी ने यूपी के ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम को और मजबूत किया है. इससे सप्लाई चेन भी मजबूत हुई है और नई कंपनियों के लिए रास्ता आसान हुआ है.

स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी की मिसाल

रोड शो में Minda Corporation Ltd. के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी का शानदार उदाहरण है. उन्होंने बताया कि आधुनिक एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक हब के जरिए यूपी एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार कर रहा है. राज्य देश के सबसे बड़े कार्यबल और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार तक सीधी पहुंच देता है. यही वजह है कि जापानी कंपनियों के लिए यूपी केवल एक लोकेशन नहीं बल्कि लंबी अवधि की सफलता का लॉन्च पैड बन सकता है.

45 दिन में जमीन आवंटन, 4000 नौकरियों का रास्ता

आकाश मिंडा ने यह भी बताया कि स्पार्क मिंडा की यूपी में 14 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहले से चल रही हैं जहां 6000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं. इनमें 500 से ज्यादा दिव्यांगजन भी शामिल हैं. उन्होंने खास तौर पर यीडा क्षेत्र में करीब 2 लाख वर्गमीटर जमीन के आवंटन का जिक्र किया, जो महज 45 दिनों में पूरा हो गया. यह उदाहरण राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रफ्तार और पारदर्शिता को दिखाता है. कंपनी ने ऐलान किया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के क्षेत्र में निवेश करेगी. इससे अगले 2–3 साल में 3000 से 4000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे.

