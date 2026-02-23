CM Yogi Singapore Visit: नोएडा-लखनऊ बन सकते हैं ग्लोबल हब? सिंगापुर में सीएम योगी की वैश्विक बैंकिंग दिग्गज से अहम मुलाकात

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे पर दुनिया के बड़े वित्तीय संस्थानों में गिने जाने वाले DBS Bank के साथ बैठक की. सीएम योगी ने बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी Tan Su Shan और उनकी टीम से विस्तार से बातचीत की. बैठक का फोकस उत्तर प्रदेश में वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रहा.

डिजिटल बैंकिंग और सस्ती वित्तीय सेवाओं पर जोर

सीएम योगी ने डीबीएस बैंक को यूपी में निवेश और साझेदारी के अवसर तलाशने का निमंत्रण दिया. खासतौर पर डिजिटल बैंकिंग और अफोर्डेबल वित्तीय सेवाओं पर जोर दिया गया. बैठक में सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण पर गंभीर चर्चा हुई. डीबीएस बैंक ने जिलों में सहकारी बैंकों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने में सहयोग की इच्छा जताई. इसका सीधा फायदा किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल सकता है जिन्हें आसान और सुलभ बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी. अगर सहकारी बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो किसानों को ऋण, सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा.

ग्रीन एनर्जी में दिखी खास रुचि

बैठक का एक अहम हिस्सा हरित ऊर्जा से जुड़ा रहा. ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई. यूपी तेजी से ग्रीन एनर्जी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. ऐसे में अगर डीबीएस बैंक जैसे वैश्विक संस्थान इन परियोजनाओं में निवेश करते हैं तो प्रदेश के ऊर्जा ढांचे को नई मजबूती मिल सकती है. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

सेमीकंडक्टर निर्माण पर रणनीतिक बातचीत

बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और खासतौर पर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण पर भी चर्चा हुई. यह क्षेत्र आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. ताइवानी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की संभावनाओं पर भी बात हुई. अगर यह पहल आगे बढ़ती है तो नोएडा और आसपास के क्षेत्र में बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर विकसित हो सकता है.

नोएडा और लखनऊ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की संभावना

नोएडा और लखनऊ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. इससे आईटी और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है. नोएडा पहले से ही आईटी हब के रूप में उभर रहा है जबकि लखनऊ प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत शहर है. ऐसे में दोनों शहरों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

डीबीएस की भारत में मजबूत मौजूदगी

1968 में स्थापित डीबीएस बैंक की कुल परिसंपत्तियां दिसंबर 2023 तक लगभग 739 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जाती हैं. भारत में इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी काम कर रही है और 19 राज्यों में करीब 350 स्थानों पर इसका संचालन है. ऐसे में यूपी के साथ संभावित साझेदारी बैंक की भारत विकास रणनीति का अहम हिस्सा बन सकती है.

यूपी सरकार का भरोसा

सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी नीतियों, स्थिर प्रशासन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के जरिए वैश्विक निवेशकों को हर संभव सहयोग देगी. सिंगापुर में हुई यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि यूपी की डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है. सिंगापुर में हुई इस बातचीत से संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश अब डिजिटल, हरित और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक साझेदारी के जरिए नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है.