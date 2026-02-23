Advertisement
CM Yogi Singapore Visit: यूपी पर ग्लोबल भरोसा! ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य की ओर एक और कदम, जीआईसी ने दिखाई दिलचस्पी

UP Infrastructure Growth: सिंगापुर में सीएम योगी ने जीआईसी के साथ की दीर्घकालिक निवेश पर विस्तृत चर्चा की. प्रमुख निवेश संस्था जीआईसी के सीईओ और उनकी टीम के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:45 PM IST
UP News: उत्तर प्रदेश को निवेश का बड़ा ठिकाना बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा अहम मोड़ साबित हो सकता है. दौरे के दौरान उन्होंने दुनिया की जानी-मानी संप्रभु निवेश संस्था GIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Lim Chow Kiat और उनकी टीम से मुलाकात की. यह बैठक सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं थी बल्कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय के निवेश की संभावनाओं पर गंभीर बातचीत का मंच बनी. दोनों पक्षों के बीच कई अहम क्षेत्रों पर खुलकर चर्चा हुई.

यूपी क्यों है निवेश के लिए तैयार?

सीएम योगी ने जीआईसी के सामने यूपी की मौजूदा ताकतों को विस्तार से रखा. उन्होंने बताया कि राज्य में नीतियों की स्थिरता है, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है और कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. सबसे बड़ी बात यह कि यूपी के पास 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जो अपने आप में एक विशाल उपभोक्ता बाजार है. इसका मतलब है कि यहां निवेश करने वाली कंपनियों को बड़ा ग्राहक आधार मिलता है. उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को पारदर्शी और सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

किन-किन सेक्टरों पर हुई गहन चर्चा?

बैठक में कई ऐसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई जो आने वाले समय में यूपी की तस्वीर बदल सकते हैं. औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास जोर दिया गया. इसके अलावा अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाओं पर भी बात हुई. रिन्यूएबल एनर्जी आज हर देश की प्राथमिकता है और यूपी भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बातचीत हुई. अगर बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनते हैं तो इससे आईटी और डिजिटल सेक्टर को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रियल एस्टेट पर नजर

उभरते शहरी केंद्रों में कमर्शियल रियल एस्टेट और इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास पर भी चर्चा हुई. तेजी से बढ़ते शहरों को बेहतर प्लानिंग और आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है. ऐसे में वैश्विक निवेश से स्मार्ट और सुव्यवस्थित टाउनशिप विकसित की जा सकती हैं. एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए फिनटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार पर भी विचार हुआ ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को तकनीकी सहारा मिल सके.

‘फ्यूचर-रेडी’ यूपी का विजन

सीएम योगी ने साफ कहा कि यूपी को 'फ्यूचर-रेडी' औद्योगिक और आर्थिक हब बनाने का लक्ष्य है. प्रदेश में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है. मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और नए औद्योगिक शहरों का विकास भी तेज गति से जारी है. उन्होंने जीआईसी को भरोसा दिलाया कि यूपी लंबे समय के निवेश के लिए स्थिर और लाभकारी विकल्प बन सकता है.

क्यों अहम है यह बैठक?

जीआईसी दुनिया की प्रमुख दीर्घकालिक निवेश संस्थाओं में से एक है और भारत में पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसका मजबूत निवेश आधार है. ऐसे में अगर यूपी में भी जीआईसी की हिस्सेदारी बढ़ती है तो यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश में वैश्विक पूंजी के नए प्रवाह की संभावित शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि निवेश आकर्षित करने की इसी रणनीति के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यूरोप के दौरे पर हैं.

