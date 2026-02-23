Advertisement
CM Yogi Singapore Visit: ग्रीन एनर्जी में यूपी की छलांग, जीएससी ग्रीन्स करेगा 8000 करोड़ का निवेश, सिंगापुर में सीएम योगी का मास्टरस्ट्रोक

UP Data Center Investment: यूपी में ₹8 हजार करोड़ के निवेश से 100 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगी जीएससी ग्रीन्स. ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर सीएम योगी की सिंगापुर की वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डन स्टेट कैपिटल (जीएससी) के निदेशक के साथ सफल बैठक.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:03 PM IST
CM Yogi Singapore Visit: ग्रीन एनर्जी में यूपी की छलांग, जीएससी ग्रीन्स करेगा 8000 करोड़ का निवेश, सिंगापुर में सीएम योगी का मास्टरस्ट्रोक

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे की शुरुआत ही बड़े ऐलान से हुई है. सिंगापुर की वैश्विक निवेश कंपनी Golden State Capital की सहयोगी इकाई जीएससी ग्रीन्स ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की. यह निवेश सिर्फ एक परियोजना तक सीमित नहीं है बल्कि इसके जरिए प्रदेश में ग्रीन और सस्टेनेबल निवेश को नई दिशा देने की योजना है.

डेटा सेंटर से डिजिटल ताकत

100 मेगावाट का डेटा सेंटर किसी भी राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है. इससे आईटी और डिजिटल सेक्टर को मजबूती मिलेगी. बड़ी कंपनियों को डेटा स्टोरेज और क्लाउड सेवाओं के लिए स्थानीय विकल्प मिलेगा जिससे निवेश और बढ़ सकता है. इस परियोजना से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र में युवाओं को नए मौके मिल सकते हैं.

ग्रीन एनर्जी पर खास जोर

बैठक में सिर्फ डेटा सेंटर ही नहीं बल्कि हरित ऊर्जा के कई अहम पहलुओं पर भी चर्चा हुई. रूफटॉप सोलर परियोजनाएं, बैटरी स्टोरेज और ग्रिड सपोर्ट सिस्टम जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी संभावनाएं तलाशने पर सहमति बनी. अगर यह योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है.

ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क और क्लाइमेट फाइनेंस

सीएम योगी का फोकस स्वच्छ ऊर्जा आधारित ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क के विकास पर भी रहा. ऐसे औद्योगिक पार्क जहां ऊर्जा का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आए.. पर्यावरण के लिहाज से बड़ी पहल मानी जाती है. इसके साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय सहयोग के मॉडल पर भी चर्चा हुई. यह पहल प्रदेश को सतत विकास की राह पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है.

कौशल विकास और रोजगार का कनेक्शन

हरित परियोजनाओं के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को जोड़ने पर भी जोर दिया गया. नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर संचालन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशी गईं. इससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. सरकार चाहती है कि निवेश का फायदा सीधे प्रदेश के युवाओं तक पहुंचे.

सरकार का भरोसा और निवेश का माहौल

सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण के अनुकूल और व्यावसायिक रूप से मजबूत विकास मॉडल के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल नीतियां, मजबूत औद्योगिक ढांचा और तेज निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध है. उन्होंने जीएससी ग्रीन्स को परियोजना विकास और अन्य संभावित क्षेत्रों में भी निवेश तलाशने का निमंत्रण दिया.

सतत विकास की ओर बढ़ता यूपी

8000 करोड़ रुपये का यह प्रस्तावित निवेश उत्तर प्रदेश को ग्रीन और डिजिटल दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है. डेटा सेंटर से डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जबकि सोलर, बैटरी स्टोरेज और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा. सिंगापुर में हुई यह बैठक संकेत देती है कि यूपी अब सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि हरित और तकनीकी विकास के नए मॉडल को अपनाने की तैयारी में है. इस योजनाओं से आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश ग्रीन टेक्नोलॉजी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है.

