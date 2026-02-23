Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

CM Yogi Singapore Visit: जेवर से नोएडा तक निवेश की बौछार, सिंगापुर में पहले दिन ही योगी सरकार की बड़ी सफलता, 6650 करोड़ के तीन एमओयू पर हस्ताक्षर

UP Investment: सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन सीएम योगी की बड़ी सफलता, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुए 6,650 करोड़ रुपये के 3 एमओयू. सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग का दिया आश्वासन है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:12 PM IST
CM Yogi Singapore Visit: जेवर से नोएडा तक निवेश की बौछार, सिंगापुर में पहले दिन ही योगी सरकार की बड़ी सफलता, 6650 करोड़ के तीन एमओयू पर हस्ताक्षर

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम साबित हुआ. दौरे की शुरुआत के साथ ही प्रदेश को 6,650 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल गए. यह निवेश Universal Success Group की ओर से तीन अलग-अलग परियोजनाओं के लिए किए जाएंगे. इन तीनों परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा. सरकार इसे निवेश और रोजगार.. दोनों मोर्चों पर बड़ी उपलब्धि मान रही है.

निवेशकों को दिया भरोसा

बैठक के दौरान सीएम योगी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार हर स्तर पर सहयोग देगी. उन्होंने प्रदेश की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कानून-व्यवस्था और तेजी से बढ़ती कनेक्टिविटी की जानकारी साझा की. सीएम ने खास तौर पर एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, औद्योगिक गलियारों और विकसित होते शहरों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी अब निवेश के लिए तैयार मंच है. उन्होंने डेटा सेंटर परियोजना के लिए समूह को लखनऊ आने का भी निमंत्रण दिया.

जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी अंतरराष्ट्रीय टाउनशिप

पहला और सबसे बड़ा निवेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में होगा. जेवर एयरपोर्ट के पास करीब 100 एकड़ जमीन पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप विकसित की जाएगी. इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावित है. अनुमान है कि इससे लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. 2027 तक इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना है. जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र पहले से ही तेजी से विकसित हो रहा है. ऐसे में यह टाउनशिप उस इलाके की पहचान और भी मजबूत करेगी और आसपास के क्षेत्र में रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा देगी.

कानपुर-लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक्स पार्क

दूसरा एमओयू कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए हुआ है. इस परियोजना में 650 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इससे करीब 7,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. 2027 में इसे शुरू करने की योजना बनाई गई है. लॉजिस्टिक्स पार्क बनने से माल ढुलाई और सप्लाई चेन मजबूत होगी. इससे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों और निर्यात गतिविधियों को सीधा फायदा मिलेगा. कानपुर और लखनऊ के बीच यह परियोजना औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार दे सकती है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर

तीसरी और तकनीकी दृष्टि से अहम परियोजना नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क की है. 10 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और करीब 1,500 रोजगार सृजित होंगे. इसे 2028 तक शुरू करने की योजना है. डेटा सेंटर के विकास से उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी डिजिटल हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है. आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

रोजगार और विकास की नई उम्मीद

तीनों परियोजनाओं को मिलाकर करीब 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह निवेश सिर्फ इमारतों या पार्कों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे स्थानीय कारोबार, छोटे उद्योग और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का मानना है कि सिंगापुर दौरे के पहले दिन मिली यह सफलता आने वाले दिनों में और बड़े समझौतों की राह खोल सकती है.

