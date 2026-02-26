रिएक्टिव नहीं.. प्रोएक्टिव यूपी! जापान में सीएम योगी ने दिखाई नई विकास रणनीति

Advertisement
CM Yogi Japan Visit: उत्तर प्रदेश अब वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है. जापान दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था और औद्योगिक ढांचे को नई दिशा दे सकता है. यूपी सरकार और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए हैं. यह समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके जरिए प्रदेश के छात्र, उद्योग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक बदलाव की लहर पहुंचने वाली है.

ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ा कदम

यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान इस समझौते की औपचारिक घोषणा की गई. सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र अब जापान जाकर ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक की बारीकियां सीखेंगे. वहां उन्हें हाई-टेक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि लौटकर वे इस तकनीक को उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू कर सकें. सीएम योगी ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नेट जीरो’ लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी. साफ है कि यूपी अब पारंपरिक ऊर्जा मॉडल से आगे बढ़कर हरित ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

निवेश का खुला निमंत्रण

जापान में आयोजित रोड शो के दौरान सीएम योगी ने दुनिया के उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्यशैली को पूरी तरह बदल दिया है. पहले शासन व्यवस्था समस्याओं पर प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन अब सरकार प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है. उन्होंने बताया कि टोक्यो में जी2जी (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट) और जी2बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) स्तर पर कई अहम बैठकें हुईं. भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी कंपनियों के साथ गहन चर्चा की गई.

रोबोटिक्स और भविष्य की तकनीक पर फोकस

सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाला समय रोबोटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का है. उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रावधान किया है. उनका कहना था कि अगर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना है तो नई तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा. ग्रीन हाइड्रोजन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में जापान के साथ साझेदारी यूपी को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगी.

यूपी की ताकत दुनिया के सामने

सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. यहां उपजाऊ जमीन, भरपूर जल संसाधन, विशाल मानव शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है. उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना तक वृद्धि हुई है. आज यूपी देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है.

भारत-जापान रिश्तों को नई ऊंचाई

इस मौके पर यामानाशी के राज्यपाल कोटारो नागासाकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यह साझेदारी सिर्फ दो राज्यों के बीच सहयोग नहीं बल्कि भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली पहल है. उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर 2024 में यामानाशी के राज्यपाल उत्तर प्रदेश आए थे.. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार संवाद और प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान होता रहा. उसी का परिणाम है कि अब यह सहयोग ठोस समझौते के रूप में सामने आया है.

