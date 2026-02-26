आईआईटी कानपुर बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब, जापान के साथ यूपी की बड़ी साझेदारी

CM Yogi Japan Visit: उत्तर प्रदेश अब वैश्विक मंच पर सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करता. यूपी अब ठोस साझेदारियों के जरिए भविष्य गढ़ने में जुटा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू हो गया है. यामानाशी में हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान वहां के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने अगस्त महीने में 200 जापानी सीईओ के साथ उत्तर प्रदेश आने का प्रस्ताव रखा. यह प्रस्ताव अपने आप में इस बात का संकेत है कि जापानी उद्योग जगत यूपी को गंभीरता से देख रहा है. सीएम योगी ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे भविष्य की बड़ी आर्थिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

उद्योग-ऊर्जा और शिक्षा में सहयोग का विस्तार

दोनों पक्षों के बीच उद्योग, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी. इस संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.. जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और तकनीकी आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी गई है. यह समझौता सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है... यह ज्ञान और तकनीक के साझा आदान-प्रदान पर भी केंद्रित है. यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के युवाओं को जापान की अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण का सीधा लाभ मिल सकेगा.

आईआईटी कानपुर बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का हब

सीएम योगी ने बताया कि आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जा रहा है. यह पहल प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएगी. उन्होंने कहा कि यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो विजन को मजबूती देगा. ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा माना जा रहा है और जापान इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है. ऐसे में दोनों के बीच साझेदारी दूरगामी परिणाम देने वाली साबित हो सकती है.

स्केल, स्किल और स्पीड का मॉडल

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज ‘स्केल, स्किल और स्पीड’ के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है. राज्य में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं. इन्वेस्ट यूपी की जापान डेस्क के माध्यम से जापानी निवेशकों को विशेष सुविधा दी जा रही है, ताकि उन्हें प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की परेशानी न हो. साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) क्षेत्र में प्रस्तावित जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप जापानी कंपनियों के लिए खास अवसर लेकर आएगी. यहां उन्हें अपनी जरूरतों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

भरोसे और स्पष्टता की साझेदारी

सीएम योगी ने यामानाशी में हुए इस समझौते को भरोसे और स्पष्ट दृष्टि का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी सिर्फ आर्थिक हितों पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत और जापान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत करती है. सीएम योगी ने यामानाशी प्रशासन और सभी संबंधित पक्षों का आभार जताया और विश्वास जताया कि यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी.