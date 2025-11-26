Advertisement
गलती एक की, बदनाम पूरा सिस्टम क्यों? संविधान दिवस पर सीएम योगी का तीखा संदेश

UP News: संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लोकभवन में आयोजित समारोह में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया. पीएम मोदी की प्रेरणा से 2015 से हर साल देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है.

Nov 26, 2025
Constitution Day: संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लोकभवन में आयोजित समारोह में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया. पीएम मोदी की प्रेरणा से 2015 से हर साल देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. सीएम योगी ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतांत्रिक दस्तावेज है.. जिसने भारत की अनेकता को एक सूत्र में बांधा है.

कैसे बना हमारा संविधान

सीएम योगी ने बताया कि 1946 में बनी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इसे आकार दिया. संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की विविधता, समृद्ध इतिहास और भविष्य की दिशा दिखाने वाली मार्गदर्शिका है.

कर्तव्य की आदत जरूरी

अपने संबोधन में सीएम योगी सबसे ज्यादा कर्तव्य पर जोर देते दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि आज हर कोई केवल अधिकार की बात करता है. जबकि अधिकार तभी सुरक्षित होते हैं जब हम कर्तव्यों का पालन करें. अगर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों से भागता है तो वह संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है. उन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति की गलती का ठीकरा पूरे सिस्टम पर फोड़ना ठीक नहीं है.

विरासत और संस्कृति का सम्मान ही संविधान की असली भावना

सीएम योगी ने कहा कि संविधान के मूल पन्नों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक जैसे महान पात्रों के चित्र मौजूद हैं. यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत हमारे संविधान की बुनियाद है. हमें अपनी इसी विरासत का सम्मान करना चाहिए.

महिलाओं और वंचित समाज के अधिकारों पर जोर

सीएम योगी ने याद दिलाया कि दुनिया के कई आधुनिक लोकतंत्रों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत देर से दिया. लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया. संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को आरक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का साहसिक कदम उठाया.

कर्तव्य न निभाना संविधान का अपमान

उन्होंने कहा कि अगर कोई जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करता है तो वह भारत को कमजोर कर रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही संविधान का वास्तविक सम्मान है.

98 लाख सुझावों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश की राह

योगी सरकार को विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश मॉडल पर 98 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं. यह आंकड़ा बताता है कि हर पांच में से एक परिवार ने भविष्य की योजना में भागीदारी दिखाई है. जल्द ही जनपद और प्रदेश स्तर पर सबसे बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा.

हर घर में हो संविधान की प्रति

सीएम योगी ने कहा कि हर भारतीय के घर में संविधान की एक प्रति होनी चाहिए. परिवारों में समय-समय पर इसकी प्रस्तावना का वाचन होना चाहिए. इससे नागरिकों में कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी. सीएम ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की नींव गांव और वार्ड स्तर पर आत्मनिर्भरता से ही संभव है. जब प्रत्येक इकाई मजबूत होगी तब भारत दुनिया का अग्रणी विकसित राष्ट्र बनेगा.

