9 रु. की पेंशन के लिए सैकड़ों का खर्च, अवध के नवाबों की परंपरा या मजबूरी! जानें वसीका का पूरा इतिहास

Pension for Awadh Nawab Descendants: देश को अजाद हुए 78 साल हो गये लेकिन अवध के नवाबों के वंशज ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के जमाने से आज भी पेंशन लेते आ रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पेंशन अब मुश्किल से 10 रुपये मासिक मिलती है और इसे पाने के लिए नवाबों के वंशज सैकड़ों हजारों रुपये खर्च कर लखनऊ आते हैं. ऐसी भी क्या मजबूरी आइये जानते हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 07, 2025, 05:45 PM IST
Lucknow: अवध के नवाबों को अपने बेमिसाल वैभव, सांस्कृतिक समृद्धि और शाही जीवनशैली के लिए जाना जाता है लेकिन अब वो दौर नहीं रहा. आज उनके वंशज चंद रुपयों की वसीका (पेंशन) पाने के लिए सैकड़ों-हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह वसीका क्या होता है. तो आपको बता दें कि अवध के नवाबों ने भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो रकम जमा कराई थी या कर्ज दिया था उस रकम के बदले शर्त ये थी कि उसके ब्याज को उनके वंशजों को पेंशन के रूप में दिया जाएगा. इसी पेंशन को वसीका कहा जाता है. 

ईस्ट इंडिया कंपनी के बंद होने के बाद भी परंपरा जारी
भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857 की क्रांति) के बाद 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई.सात दशक बाद जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी यह परंपरा आज भी जारी है. 

10 रु. की पेंशन के लिए सैकड़ों का खर्च
गुजरते वक्त के साथ अवध के नवाबों के वंशजों को मिलने वाली यह वसीका आज के दौर के हिसाब से बहुत कम है. लेकिन परंपरा आज भी जारी है और नवाबों के वशंज वसीका यानी शाही पेंशन लेने के लिए हजारों रुपये खर्च कर लखनऊ आते हैं. उनकी मानें तो नवाबों का पुश्तैनी दस्तूर जारी रहना चाहिए. 

आपको जानकार हैरानी होगी कि अवध के नवाबों के ऐसे ही वंशज फैय्याज अली खान को हर 13वें महीने 130 रुपये की पेंशन मिलती है. नवाबों के एक और वंशज वसिकादार को तो हर महीने बस 9.70 पैसे की पेंशन मिलती है लेकिन इस लेने के लिए लखनऊ आने में ही सैकड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं. 

लखनऊ में वसीका देने वाले दो दफ्तर नवाबों के 1200 वंशजों को 5 लाख 60 हजार रुपये की वसीका (पेंशन) बांटते हैं. 

कब और कितनी रकम जमा हुई
इतिहासकार बताते हैं कि नवाब वजीर फैजुल्ला की पत्नी 'बहू बेगम' ने चार करोड़ रुपये दो किस्तों में ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंक में जमा कराये थे. उनकी वसीयत के मुताबिक इस रकम से उनके वंशजों को नियमित आय के रुप में एक निश्चित पेंशन देना तय हुआ था. इतिहासकार बताते हैं कि 'बहू बेगम' के बाद दूसरे नवाबों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगान युद्ध के लिए कर्ज दिया था. इस  रकम के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों के वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी पेंशन देने वादा किया था. 

इतिहासकार बताते हैं कि वसीका भुगतान के घटते मूल्य के दो मुख्य कारण हैं:

भुगतान का विभाजन: जैसे-जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, मूल पेंशन राशि वंशजों में बढ़ती संख्या में बंटती गई, जिसकी वजह से व्यक्तिगत हिस्से छोटे होते गए.
रुपये का मूल्य कम होना : समय के साथ रुपये का मूल्य कम होता गया, जिससे निश्चित पेंशन राशि का वास्तविक मूल्य और कम होता गया. 

वसीका राशि बढ़ाने के प्रयास
वसिकादर वसीका राशि बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय जाने की बात करते हैं. हालांकि कई वंशज सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं हैं, फिर भी वह वृद्धि के लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं.

सरकारी दृष्टिकोण और स्थायी परंपरा
एक सरकारी अधिकारी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल वसीका के लिए एक बजट आवंटित करती है. यह परंपरा अवध नवाबों के वंशजों को सम्मानित करने और उन्हें वित्तीय सहायता के प्रतीक के रूप में प्रदान करने के लिए आज भी जारी है.

अतीत की यादें
नवाब मसूद अब्दुल्लाह अतीत को याद करते हुए बताते हैं एक वक्त था जब वसीका लेने का समय किसी उत्सव से कम नहीं होता था. खाने-पीने के सामान बेचने वाले आते थे और माहौल बहुत जीवंत होता था. लेकिन समय के साथ-साथ वसीका की रकम गिरती गई और अब यह परंपरा मात्र रह गई है. 

ये भी पढ़ें: मुगलों ने चार विशाल दरवाजों के बीच हिंडन किनारे बसाया था गाजियाबाद, जानें कैसे खूंखार गाजीउद्दीन से बदला गाजियाबाद का इतिहास

