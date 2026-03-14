Ayodhya: योगी सरकार की बदौलत अयोध्या में चमकी कारोबारियों की किस्मत, ऐसे हो रही हर महीने लाखों की कमाई

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद रामनगरी की तस्वीर ऐतिहासिक रूप से बदली है. योगी सरकार की पर्यटन विस्तार योजनाओं में वृद्धि का नतीजा यह हुआ कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है. इसी बढ़ती भीड़ का असर स्थानीय कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. खासकर राम मंदिर के मॉडल और रामलला की प्रतिमाओं का व्यापार इन दिनों चमक गया है.

दुकानदारों के बीच खुशी की लहर

व्यापारियों से मिले आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में हर महीने करीब 50 हजार राम मंदिर मॉडल बिक रहे हैं जिससे स्थानीय दुकानदारों के बीच खुशी की लहर है. रामनगरी में आने वाला लगभग हर श्रद्धालु राम मंदिर का मॉडल या रामलला की प्रतिमा अपने साथ ले जाना चाहता है. श्रद्धालु इसे अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, जिससे राम नाम की धूम मची हुई है. कुल मिलाकर राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ ने स्थानीय व्यापार को नई गति दी है. राम मंदिर के मॉडल और रामलला की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बन गई हैं और इनकी बढ़ती मांग से अयोध्या के व्यापारियों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.

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पांच से 50 इंच तक के हैं मॉडल

मंदिर के मॉडल पांच इंच से लेकर 50 इंच तक के आकार में उपलब्ध हैं. इनकी कीमत भी आकार और डिजाइन के अनुसार अलग-अलग है. छोटे मॉडल 50 से 100 रुपये में मिल जाते हैं. जबकि बड़े और आकर्षक मॉडल 15 से 20 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं. एक फीट का राम मंदिर मॉडल लगभग 3500 रुपये में बिक रहा है, जबकि पांच इंच का छोटा मॉडल करीब 100 रुपये में मिल जाता है.

जानें क्या कह रहे हैं स्थानीय कारोबारी

रामपथ पर दुकान चलाने वाले गौरव जायसवाल बताते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ बिक्री भी काफी बढ़ गई है. वह रोजाना पांच से आठ राम मंदिर मॉडल बेच लेते हैं. उनकी दुकान पर 50 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक के कई तरह के मॉडल उपलब्ध हैं. उनका कहना है कि मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा स्थानीय व्यापारियों को मिल रहा है. इसी तरह हनुमानगढ़ी पर ही दुकान लगाने वाले आयुष यादव बताते हैं कि वह रोजाना 50 रुपये वाले करीब 10 से 15 मॉडल बेच लेते हैं. वहीं दुकानदार उमेश कुमार का कहना है कि उनके यहां 100 रुपये वाले लगभग 25 मॉडल प्रतिदिन बिक जाते हैं. दुकानदार अरविंद शुक्ला बताते हैं कि उन्होंने लाइट वाले विशेष राम मंदिर मॉडल भी रखे हैं. आठ इंच का लाइट वाला मॉडल करीब 400 रुपये में बिक रहा है और रोजाना 15 से 20 मॉडल की बिक्री हो जाती है. मेले या विशेष अवसरों पर यह संख्या और भी बढ़ जाती है.

राज्य सरकार ने बढ़ाई सुविधाएं, पर्यटकों में हुई बढ़ोतरी

व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थाओं में सुधार के कारण अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इससे स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है. उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता के अनुसार योगी सरकार ने अयोध्या के लिए खजाना खोल दिया है. राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है. अयोध्या में करीब 60 प्रमुख दुकानें हैं जो राम मंदिर मॉडल और रामलला की प्रतिमाओं का कारोबार करती हैं. इनमें कई दुकानें थोक और फुटकर दोनों तरह से व्यापार करती हैं. उनका कहना है कि शहर में रोजाना सैकड़ों राम मंदिर मॉडल बिक रहे हैं. इसी तरह रामलला की प्रतिमाओं की भी अच्छी खासी बिक्री हो रही है.