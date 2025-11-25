SIR से घबराएं नहीं, मतदाताओं का ही फायदा है...पूरी प्रक्रिया समझें, बस ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

UP News: यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव के दौरान एक शब्द जो लगातार चर्चा में रहा वो है SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में Special Intensive Revision कहते हैं. बिहार के बाद अब यह प्रक्रिया यूपी समेत 12 राज्यों में चल रही है. अगर आप अबतक SIR के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि ये प्रक्रिया क्या है

सवाल: वोटर लिस्ट में SIR क्या है?

जवाब: चुनाव से पहले घर-घर जाकर चुनाव आयोग के कर्मचारी, जिन्हें BLO भी कहते हैं, वोटर रिकॉर्ड की जांच करते हैं, जिससे मतदाताओं का नाम वोटर रिकॉर्ड में सही से दर्ज हो और किसी प्रकार की कोई गलती न रह जाए. इसी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग हर साल स्पेशल समरी रिवीजन करता है. इस दौरान जो टीम घर-घर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करेगी उसे ही सर टीम कहते हैं. लेकिन अब इस प्रक्रिया के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी बना दिये गये हैं.

सवाल: SIR प्रक्रिया का मकसद क्या है?

जवाब: इसका उद्देश्य राज्य में मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है, जिसके तहत वोटर लिस्ट से फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जा सके.

सवाल:कैसे पूरी होगी SIR की प्रक्रिया?

जवाब: पहले चरण में BLO घर-घर जाकर लोगों को एम्यूनरेशन फॉर्म (enumeration Form) देंगे. इस फॉर्म को भरकर आपको BLO को देना होगा, और इसकी एक कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी. इस फॉर्म में मतदाता को माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या की जानकारी देनी होंगी. अगर कोई मतदाता घर पर नहीं है तो उसकी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य या रिश्तेदार जानकारी भर सकता है और अपने रिश्ते की जानकारी देते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है.

इस फॉर्म में सभी जानकारी भरकर इसकी दो प्रतियां वोटरों से ली जाएंगी. इनमें से एक प्रति बीएलओ के पास रहेगी जबकि दूसरी मतदाता को दी जाएगी.

सवाल: क्या सर के पहले चरण में दस्तावेज लगेंगे?

जवाब: नहीं , इसमें किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी. जिन मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं होगा तो आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और फिर मतदाता को घोषित दस्तावेज जमा कराने होंगे.

जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उन्हें सिर्फ लिस्ट की कॉपी देनी होगी. लेकिन, अगर ऐसा नहीं है तो दिए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उन्हें अपना या माता-पिता का दस्तावेज जमा कराना होगा.

सवाल: SIR प्रक्रिया के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी है?

जवाब: इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर

- सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट

- बर्थ सर्टिफिकेट

- पासपोर्ट

- एजुकेशनल सर्टिफिकेट

- परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट

- फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट

- जाति प्रमाण पत्र

- एनआरसी

- राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर

- जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट

सवाल: क्या यूपी में पहले भी हुई थी इस तरह की प्रक्रिया ?

जवाब: उत्तर प्रदेश में इससे पहले साल 2003 में इस तरह की प्रक्रिया की गई थी. अब साल 2003 की वोटर लिस्ट का मिलान वर्तमान लिस्ट से किया जा रहा है. जिन वोटरों के नाम इस लिस्ट में नहीं मिलेंगे. उन्हें ही सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. जबकि जिनके नाम पहले से 2003 की लिस्ट में मौजूद हैं उन्हें कोई दस्तावेज जमा नहीं कराने हैं. जिनके माता-पिता का नाम भी सूची में उन्हें भी कोई पहचान पत्र या आवास प्रमाण पत्र नहीं जमा कराना होगा.

सवाल: SIR प्रक्रिया से वोटर को क्या फायदा?

जवाब: इस प्रक्रिया से आपका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से ताजा जानकारी के साथ दर्ज हो जाएगा, और मतदान के समय आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

