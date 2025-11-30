यूपी में ग्राम प्रधान पद के लिए क्या योग्यता और नियम हैं जरूरी ? ग्रामीण भारत में राजनीति में एंट्री की पहली सीढ़ी है ये पद

UP Gram Pradhan Election 2026: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन ग्रामीण इलाकों में माहौल अभी से चुनावी हो चला है. हर पांच साल बाद होने वाले पंचायत चुनाव ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था का आधार हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जरिये ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं. ग्रामीण स्तर पर इन सभी पदों में ग्राम प्रधान का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ग्राम प्रधान अपने गांव के विकास और शासन से मिलने वाली विकास निधि के खर्च में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए योग्यताएं

भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम प्रधान पद के लिए कई योग्यताएं और जरूरी नियम तय किये हैं जो इस प्रकार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य योग्यताएं (Basic Eligibility)

- न्यूनतम आयु (Minimum Age) 21 वर्ष होनी चाहिये.

- उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिये.

- उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये.

- उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिये.

- उम्मीदवार दिवालिया या किसी बैंक और सहकारी संस्था का कर्जदार नहीं होना चाहिये.

कुछ अन्य नियम (Additional Rules)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification): वैसे तो ग्राम प्रधान के पद के लिए किसी प्रकार की कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है. लेकिन कुछ राज्यों में 8वीं या 10वीं पास होना आवश्यक माना जाता है.

दो-बच्चों का नियम (Two-Child Rule): कुछ राज्यों में दो बच्चों से ज्यादा के माता या पिता पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. हालांकि यह नियम सभी राज्यों में लागू नहीं है.

नामांकन प्रक्रिया (Nomination Process): पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को प्राधिकृत नामांकन केंद्र में एक नामांकन पत्र दाखिल करना होता है, जिसमें आयु प्रमाण, नागरिकता प्रमाण और आपराधिक रिकॉर्ड आदि जैसी सभी जानकारियां देनी होती हैं.

ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां और भूमिका (Role and Responsibilities)

ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है. वह ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है. वह अपने गांव में विकास योजनाओं को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

मुख्य जिम्मेदारियां

1. ग्राम प्रधान गांव में पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है.

2. वह ग्रामीणों की समस्याएं सुनता है, और अगर अपने स्तर पर समाधान नहीं कर पाता तो समाधान के लिए प्रशासन के साथ तालमेल में अहम भूमिका निभाता है.

3. ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करता है कि गांव के विकास के लिए सरकार से मिली निधि सही तरीके से इस्तेमाल हो. वह विधवा, बुजुर्ग आदि को सरकार से मिलने वाली पेंशन और दूसरी सहायताओं को उपलब्ध कराने में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है.

ये भी पढ़ें: स्कूल के चपरासी से भी कम होती है ग्राम प्रधान की सैलरी, जानिए भत्ते और अधिकार