Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3024107
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

यूपी में ग्राम प्रधान पद के लिए क्या योग्यता और नियम हैं जरूरी ? ग्रामीण भारत में राजनीति में एंट्री की पहली सीढ़ी है ये पद

Gram Pradhan Eligibility: ग्रामीण भारत में ग्राम प्रधान का पद शासन व्यवस्था और विकास योजनाओं को ठीक से लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.  हर पांच साल बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, जिसमें प्रधान भी चुना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी में ग्राम प्रधान के पद के लिए क्या-क्या योग्यता होना अनिवार्य है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 30, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी में ग्राम प्रधान पद के लिए क्या योग्यता और नियम हैं जरूरी ? ग्रामीण भारत में राजनीति में एंट्री की पहली सीढ़ी है ये पद

UP Gram Pradhan Election 2026: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन ग्रामीण इलाकों में माहौल अभी से चुनावी हो चला है. हर पांच साल बाद होने वाले पंचायत चुनाव ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था का आधार हैं. 

ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जरिये ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं. ग्रामीण स्तर पर इन सभी पदों में ग्राम प्रधान का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ग्राम प्रधान अपने गांव के विकास और शासन से मिलने वाली विकास निधि के खर्च में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए. 

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए योग्यताएं
भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम प्रधान पद के लिए कई योग्यताएं और जरूरी नियम तय किये हैं जो इस प्रकार हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य योग्यताएं (Basic Eligibility)
- न्यूनतम आयु (Minimum Age) 21 वर्ष होनी चाहिये. 
- उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिये.
- उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये.
- उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिये.
- उम्मीदवार दिवालिया या किसी बैंक और सहकारी संस्था का कर्जदार नहीं होना चाहिये. 

कुछ अन्य नियम (Additional Rules)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification): वैसे तो ग्राम प्रधान के पद के लिए किसी प्रकार की कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है. लेकिन कुछ राज्यों में 8वीं या 10वीं पास होना आवश्यक माना जाता है. 

दो-बच्चों का नियम  (Two-Child Rule): कुछ राज्यों में दो बच्चों से ज्यादा के माता या पिता पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. हालांकि यह नियम सभी राज्यों में लागू नहीं है. 

नामांकन प्रक्रिया (Nomination Process): पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को प्राधिकृत नामांकन केंद्र में एक नामांकन पत्र दाखिल करना होता है, जिसमें आयु प्रमाण, नागरिकता प्रमाण और आपराधिक रिकॉर्ड आदि जैसी सभी जानकारियां देनी होती हैं. 

ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां और भूमिका (Role and Responsibilities)
ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है. वह ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है. वह अपने गांव में विकास योजनाओं को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 

मुख्य जिम्मेदारियां
1. ग्राम प्रधान गांव में पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है. 

2. वह ग्रामीणों की समस्याएं सुनता है, और अगर अपने स्तर पर समाधान नहीं कर पाता तो समाधान के लिए प्रशासन के साथ तालमेल में अहम भूमिका निभाता है. 

3. ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करता है कि गांव के विकास के लिए सरकार से मिली निधि सही तरीके से इस्तेमाल हो. वह विधवा, बुजुर्ग आदि को सरकार से मिलने वाली पेंशन और दूसरी सहायताओं को उपलब्ध कराने में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है. 

ये भी पढ़ें: स्कूल के चपरासी से भी कम होती है ग्राम प्रधान की सैलरी, जानिए भत्ते और अधिकार

 

TAGS

UP Ki BaatUP panchayat election

Trending news

aligarh news
प्रेमी संग रंगरेलियां बना रही थी नई नवेली दुल्हन, पड़ोसन ने रंगे हाथों पकड़ा
cough syrup case
कोडीन कफ सिरप केस: शुभम जायसवाल के पिता कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार
Lucknow news
‘हरित हृदय’ खतरे में!...लखनऊ के सबसे बड़े पार्क को बचाने के लिए अखिलेश करेंगे आंदोलन
Roorkee News
धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला ! गन्ने का मूल्य यूपी से भी ज्यादा
Fatehpur News
मैंने अपनी पत्नी को मार डाला... थाने में पहुंचा शख्स बोला, वजह सुनकर हिल गए अफसर
Magh Mela 2026
माघ मेले में चलेंगी Ola-Uber- Rapido की बाइक टैक्सी, महाकुंभ जैसी नहीं मचेगी लूट!
Bahraich news
रेलवे का हब बनने जा रहा यूपी का ये जिला! 240 km रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा
bijnor news
शादी की खबर से टूटा प्यार… वहीं थम गई दोनों की सांसें, एक ही जाति के थे
bijnor news
बिजनौर में बीएलओ का हार्ट अटैक से मौत! परिवार में छाया मातम
UP Encounter
नो माफी...सीधा ठोका! झांसी से सोनभद्र तक बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही पुलिस