Central Budget 2026: यूपी के किसान-महिला-युवा सबकी नजरें 1 फरवरी पर, जानें वित्तमंत्री के रेड सूटकेस से क्या-क्या उम्मीदें

UP Expectations from Central Budget 2026: एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जा रहा है. भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को भी इससे खासी उम्मीदें हैं. आइये जानते हैं यूपी के किसान, महिलाएं और युवाओं को इस बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 30, 2026, 06:38 PM IST
Budget 2026 News: 1 फरवरी रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना रेड सूटकेस लेकर सदन में कदम रखेंगी, तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करोड़ों उम्मीदें उसी सूटकेस से बंधी होंगी. आबादी, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से यूपी की भूमिका बेहद अहम है, ऐसे में इस बजट से राज्य को लेकर अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा ही हैं. 

विकसित भारत @2047 पर फोकस
सरकार साफ कर चुकी है कि बजट 2026 का फोकस “विकसित भारत @2047” के विज़न पर रहेगा. यानी आने वाले दो दशकों में भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित हो सकता है. उत्तर प्रदेश को उम्मीद है कि इस विज़न में राज्य की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, रोजगार और सामाजिक संतुलन को विशेष प्राथमिकता मिलेगी. 

रोजगार और महंगाई पर सबसे बड़ी नजर
यूपी की आम जनता की सबसे बड़ी चिंता महंगाई और रोजगार है. युवाओं को उम्मीद है कि बजट में ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हों. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर यूपी को रोजगार का हब बनाने की मांग लगातार उठ रही है. साथ ही बढ़ती महंगाई ने मिडिल क्लास और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है. एलपीजी सिलेंडर, रोजमर्रा के सामान और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करने को लेकर सरकार से बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है. 

किसानों की उम्मीदें: लागत घटे, आमदनी बढ़े
उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं.  उनकी प्रमुख मांग है कि कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त किया जाए, ताकि खेती की लागत कम हो. किसान यह भी चाहते हैं कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ठोस बढ़ोतरी हो और “फसल की कीमत दोगुनी” करने की दिशा में ठोस रोडमैप सामने आए. इसके अलावा फसल बीमा योजना का दायरा और मुआवजा बढ़ाने की मांग भी तेज है.  पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर दोगुना करने की उम्मीद भी किसानों के मन में है. 

महिलाओं की अपेक्षा: रसोई से रोजगार तक
यूपी की महिलाओं की निगाहें भी बजट 2026 पर टिकी हैं. उनकी मांग है कि घरेलू बजट को राहत मिले. किचन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें सस्ती हों, ताकि महंगाई का दबाव कम हो. इसके साथ ही महिलाएं चाहती हैं कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी सख्त कानून और योजनाओं की उम्मीद की जा रही है. 

युवा और छात्र: शिक्षा व स्किल पर फोकस की मांग
देश में सबसे ज्यादा छात्र और युवा आबादी उत्तर प्रदेश में है. ऐसे में शिक्षा और रोजगार इस बजट के सबसे बड़े एजेंडा माने जा रहे हैं. छात्रों को उम्मीद है कि शिक्षा बजट बढ़ेगा, नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगे और उच्च शिक्षा को ज्यादा सुलभ बनाया जाएगा. 
युवाओं का कहना है कि सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि स्किल पर भी जोर होना चाहिए, ताकि पढ़ाई के बाद नौकरी पाने में दिक्कत न हो. स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए आसान लोन, सब्सिडी और तकनीकी सहायता की मांग भी सामने आ रही है. 

सभी वर्गों की निगाहें बजट पर
आम बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का आईना होगा. किसान, महिलाएं, युवा और छात्र, हर वर्ग चाहता है कि इस बार का बजट बहुमुखी विकास का रास्ता खोले. अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री का रेड सूटकेस उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सौगातें लेकर आता है और विकसित भारत के सफर में यूपी को कितनी मजबूत भूमिका मिलती है. 

