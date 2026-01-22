76 साल का हुआ उत्तर प्रदेश, जानें कैसे यूनाइटेड प्रोविंस से बना यूपी

UP Foundation day 2026: हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है. इस बार उत्तर प्रदेश अपना 76वां जन्मदिन मनाने जा रहा है. उत्तर प्रदेश तमाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को संजोए हुए हैं. आइए जानते हैं देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का गठन कब और कैसे हुआ?.

उत्तर प्रदेश का इतिहास?

उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है. सबसे पहले यहां आर्यों का कब्जा था. उसी समय महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की गई. इसके बाद यहां नंद राजवंश और मौर्यवंश के राजाओं ने शासन किया. इसके बाद प्रदेश में मुगलों की एंट्री हो गई. मुगल बादशाहों ने लंबे समय तक अपनी हुकुमत चलाई. मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजो का राज आ गया.

यूनाइटेड प्रोविंस नाम से राज्य का गठन

1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश हुकूमत ने यूनाइटेड प्रोविंस नाम से राज्य का गठन किया. ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में प्रदेश के लोगों ने अहम रोल निभाया. आखिरकार देश आजाद हो गया. 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 पारित किया था. इसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया. यहीं से यूपी की स्थापना मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन प्रांत थे

यूनाइटेड प्रोविंस राज्य बंगाल प्रांत के अधीन था. उस समय तीन प्रांत बंगाल, मुंबई और मद्रास एक साथ थे. एक और राज्य के गठन की जरूरत थी. इसके बाद आगरा सूबे का गठन हुआ. जिसका प्रमुख गवर्नर होता था. जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया. इसी तरह शासन शक्ति आगरा से इलाहाबाद (अब प्रयागराज) स्थानांतरित हो गई.

आगरा हाईकोर्ट इलाहाबाद स्थांतरित हुआ

साल 1968 में उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया. 1877 में उत्तरी पश्चिमी सूबे और अवध के नाम से जाना गया. 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम दिया गया. 1920 में विधान परिषद के प्रथम चुनाव के बाद लखनऊ में 1921 में परिषद का गठन हुआ. इसके बाद तत्कालीन गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर ने इलाहाबाद से लखनऊ अपना मुख्यालय ट्रांसफर कर लिया.

24 जनवरी 1950 को हुई स्थापना

1935 तक लखनऊ में सारे कार्यालय आ गए थे. दो साल बाद 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया. इसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अधीन इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया. वर्षों तक सरकारें आई चली गईं, साल 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत करने की बात कही थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को पहला स्थापना दिवस मनाया. तब से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाता चला आ रहा है.

18 डिवीजन और 75 जिलों में बंटा

उत्तर प्रदेश 18 डिवीजन और 75 जिलों में बंटा है. प्रदेश में 915 शहर और कस्बे हैं. 822 ब्लॉक और 17 नगर निगम हैं. यहां लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें हैं. राजकीय पशु बारहसिंगा है. राजकीय पंक्षी सारस है. राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है. बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य का लिंगानुपात 912 है.

यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे पाएं? आप भी बना सकते हैं पक्का मकान

यह भी पढ़ें : UP News: प्रदूषण पर योगी मॉडल की बड़ी जीत.. वाहन स्क्रैपिंग में यूपी बना नंबर-1 राज्य, 94 हजार से ज्यादा गाड़ियां स्क्रैप