यूपी में कितने सांसद? जवाब उतना भी आसान नहीं जितना समझते हैं, दूर कर लें कंफ्यूजन

How many MP in Uttar Pradesh:  देश के हर राज्य में आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाता है. 75 जिलों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर दिल्ली भेजे जाते हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Nov 07, 2025, 07:11 PM IST
How many MP in Uttar Pradesh: यूपी को राजनीति का गढ़ कहा जाता है. दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहां लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक हैं. उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा भेजता है. क्या आपको पता है कि देश की संसद में यूपी से कितने एमपी चुनकर दिल्ली पहुंचते हैं?. आइये जानते हैं यूपी में कितने सांसद हैं?.  

सबसे ज्यादा सांसदों की संख्या 
बता दें कि देश के हर राज्य में आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाता है. 75 जिलों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर दिल्ली भेजे जाते हैं. हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है. अगर यहां से चुनकर सांसद पहुंचने वाले सांसदों की संख्या की बात करें तो 111 है. 

राज्यसभा और लोकसभा में इनकी संख्या 
अकेले लोकसभा से उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचते हैं. वहीं, राज्यसभा में उनकी संख्या 31 है. ऐसे में दोनों सदनों में सांसदों की संख्या 111 है. दोनों सदनों में उत्तर प्रदेश के सांसद अलग-अलग मुद्दों को रखते हैं. लोकसभा सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है. वहीं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाता है. 

विधानसभा की सीटें 
विधानसभा की बात करें तो इनकी संख्या 404 हैं. इसमें से 403 सीटें निर्वाचित हैं. वहीं, एक सीट मनोनित है. इस प्रकार यहां 404 विधायक राज्य की राजनीति में योगदान देते हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जिनमें द्विसदनीय प्रणाली है. ऐसे में यहां विधान परिषद भी है. राज्य में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है. 

2024 में किस जाति से कितने सांसद 
साल 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी से सर्वण जाति से 23 सांसद चुनकर आए हैं. इनमें 15 एनडीए के और 8 इंडिया गठबंधन के हैं. सवर्णों में ब्राह्मण समाज से सबसे ज्यादा जीते हैं. बीजेपी से 8 ब्राह्मण सांसद चुने गए हैं. उत्तर प्रदेश में गैर-यादव और गैर-कुर्मी ओबीसी समुदाय से 2024 में 18 लोकसभा सांसद चुने गए हैं, जिनमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से 9-9 सांसद जीते हैं. 
 
कुर्मी समुदाय की आबादी 
यूपी में कुर्मी समुदाय की आबादी 6 फीसदी के करीब है. वहीं, यादव समुदाय से आबादी 10 फीसदी है. इसके बावजूद कुर्मी समुदाय से सबसे 11 सांसद चुने गए हैं. यादव समुदाय से पांच है. खास बात यह है कि सभी मुलायम परिवार से हैं. अखिलेश कन्नौज से, डिंपल मैनपुरी से, धर्मेंद्र आजमगढ़ से, शिवपाल के बेटे आदित्य बदायूं से और फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय चुने गए हैं. 

 

