How to Apply Marriage Certificate: शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है. शादी के बाद लोग अक्सर व्यस्तता के चलते मैरिट सर्टिफिकेट बनवाना भूल जाते हैं. बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यूपी में योगी सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में आप भी घर बैठे विवाह पंजीकरण रजिस्‍टर्ड कर सकते हैं.

यहां करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशन हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) या विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत होता है. इनमें से आप किसी भी एक अधिनियम के तहत शादी का पंजीकरण करवा सकते हैं. साथ ही आप अधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजाकरण कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

शादी का पंजीकरण हो जाने के बाद यूपी विवाह पंजीकरण विभाग की ओर से शादी का प्रमाणपत्र दिया जाता है. इसके बाद यूपी में यही प्रमाण-पत्र आपकी शादी का प्रमाण होगा नहीं तो आपकी शादी को वैध नहीं माना जाएगा. शादी के प्रमाण-पत्र के लिए दूल्हा और दूल्हन दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो और शादी का फोटो और दोनों के आधार कार्ड होने बहुत ही जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी की फोटो

सबसे पहले शादी के पंजीकरण के लिए आवेदक को एक आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना होगा. विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हे व दुल्हन की एक फोटो 40 KB से कम साइज की होनी चाहिए. विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हे व दुल्हन का मतदाता पहचान-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, जो कि 70 KB से कम साइज की हो.

शपथ पत्र भी जरूरी

जिस स्थान से आपका निवास प्रमाण-पत्र हो उसी पते को आवेदन फार्म में भरें. पते के पहचान के लिए आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र देना होगा. साथ ही आपको विवाह पंजीकरण के लिए गदो गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी. विवाह पंजीकरण के लिए आपको दूल्हा-दुल्हन का शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा.

30 दिन बाद मिल जाएगा प्रमाण पत्र

इसके बाद आप अपनी पूरी जानकारी सही से चेक करके फाइनल सबमिट कर सकते है. आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के अन्दर आप विवाह पंजीकरण कार्यालय जाकर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं. विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद प्रमाण-पत्र मिल जाता है.

डिस्क्लेमर : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.