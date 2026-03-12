LPG सिलेंडर की नो टेंशन! घर पर भी बना सकते हैं कूकिंग गैस, जानिए ये आसान तरीके

How to Make Biogas at Home: यूपी समेत देशभर में एलपीजी गैस (LPG Gas) का संकट गहराता जा रहा है. गैस एजेंसी और गोदामों के सामने लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं तो गांवों में चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं. हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या घर पर भी गैस बनाई जा सकती है?. आइए जानते हैं कुछ आसान सा तारीका...

एलपीजी की जगह बायोगैस का इस्तेमाल

दरअसल, एलपीजी गैस की जगह बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलपीजी संकट के बीच बायोगैस प्लांट ने एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा है. खास बात यह है कि बायोगैस तैयार करने में ज्यादा लागत भी नहीं आती. शहरों में इसे गीले कचरे का इस्तेमाल कर बायोगैस बना सकते हैं. वहीं, गांवों में गोबर और कचरे से बायोगैस बनाई जा सकती है. यह एलपीजी गैस से बहुत सस्ती और किफायती होती है.

कैसे तैयार करें बायोगैस?

बायोगैस को मुख्य रूप से घर के कचरे, सब्जियों के छिलकों और गाय के गोबर से बनाया जाता है. घर के कचरे और सब्जियों के पानी के मिश्रण को एक ड्रम में डाला जाता है. इसके बाद इसे पूरी तरह से ढंक दिया जाता है ताकि हवा अंदर न पहुंच सके. ड्रम में रखे मिश्रण को सड़ने का इंतजार करते हैं. जैसे ही यह मिश्रण सड़ जाता है इससे गैस निकलती है. इसे पाइप के सहारे किचने तक पहुंचाया जा सकता है.

बायोगैस प्लांट तैयार करने में कितना खर्च?

बता दें कि कचरे और गोबर से तैयार बायोगैस का प्रेशर LPG से कम होता है. हालांकि इसकी मात्रा ज्यादा एकत्रित होने पर घर का खाना भी पकाया जा सकता है. पुराने ड्रमों का इस्तेमाल कर इस यूनिट को महज 500 से 1000 रुपये में तैयार किया जा सकता है. 15 से 20 दिन में बायोगैस तैयार हो जाएगी. ध्यान रहे कि छोटे पैमाने पर यह सुरक्षित होती है. लेकिन गैस लीक न हो इसकी निगरानी करते रहें. सरकार बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी देती है.

यूपी में योगी सरकार देती है सब्सिडी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बायोगैस प्लांट के लिए बड़े प्रोत्साहन दे रही है. इसमें घरेलू यूनिट के लिए मात्र 3,990 रुपये के अंशदान पर 39,300 रुपये तक की कुल लागत वाली यूनिट मिल रही है. योगी सरकार की यह योजना ग्रामीण आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ईंधन और मुफ्त जैविक खाद (स्लरी) को भी बढ़ावा दे रही है.

