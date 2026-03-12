Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3138375
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

LPG सिलेंडर की नो टेंशन! घर पर भी बना सकते हैं कूकिंग गैस, जानिए ये आसान तरीके

How to Make Biogas at Home: एलपीजी संकट के बीच एजेंसी और गोदामों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं. घर पर भी कूकिंग गैस कुछ आसान तरीकों से तैयार की जा सकती है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 12, 2026, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

How to Make Biogas at Home: यूपी समेत देशभर में एलपीजी गैस (LPG Gas) का संकट गहराता जा रहा है. गैस एजेंसी और गोदामों के सामने लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं तो गांवों में चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं. हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या घर पर भी गैस बनाई जा सकती है?. आइए जानते हैं कुछ आसान सा तारीका... 

एलपीजी की जगह बायोगैस का इस्तेमाल
दरअसल, एलपीजी गैस की जगह बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलपीजी संकट के बीच बायोगैस प्लांट ने एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा है. खास बात यह है कि बायोगैस तैयार करने में ज्यादा लागत भी नहीं आती. शहरों में इसे गीले कचरे का इस्तेमाल कर बायोगैस बना सकते हैं. वहीं, गांवों में गोबर और कचरे से बायोगैस बनाई जा सकती है. यह एलपीजी गैस से बहुत सस्ती और किफायती होती है. 

कैसे तैयार करें बायोगैस? 
बायोगैस को मुख्य रूप से घर के कचरे, सब्जियों के छिलकों और गाय के गोबर से बनाया जाता है. घर के कचरे और सब्जियों के पानी के मिश्रण को एक ड्रम में डाला जाता है. इसके बाद इसे पूरी तरह से ढंक दिया जाता है ताकि हवा अंदर न पहुंच सके. ड्रम में रखे मिश्रण को सड़ने का इंतजार करते हैं. जैसे ही यह मिश्रण सड़ जाता है इससे गैस निकलती है. इसे पाइप के सहारे किचने तक पहुंचाया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बायोगैस प्लांट तैयार करने में कितना खर्च? 
बता दें कि कचरे और गोबर से तैयार बायोगैस का प्रेशर LPG से कम होता है. हालांकि इसकी मात्रा ज्यादा एकत्रित होने पर घर का खाना भी पकाया जा सकता है. पुराने ड्रमों का इस्तेमाल कर इस यूनिट को महज 500 से 1000 रुपये में तैयार किया जा सकता है. 15 से 20 दिन में बायोगैस तैयार हो जाएगी. ध्यान रहे कि छोटे पैमाने पर यह सुरक्षित होती है. लेकिन गैस लीक न हो इसकी निगरानी करते रहें. सरकार बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी देती है. 

यूपी में योगी सरकार देती है सब्सिडी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बायोगैस प्लांट के लिए बड़े प्रोत्साहन दे रही है. इसमें घरेलू यूनिट के लिए मात्र 3,990 रुपये के अंशदान पर 39,300 रुपये तक की कुल लागत वाली यूनिट मिल रही है. योगी सरकार की  यह योजना ग्रामीण आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ईंधन और मुफ्त जैविक खाद (स्लरी) को भी बढ़ावा दे रही है. 

यह भी पढ़ें : गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में UP का कौन सा शहर नंबर-1? LPG खपत का ये आंकड़ा कर देगा हैरान

यह भी पढ़ें :  ईरान-अमेरिका तनाव का असर! वाराणसी में चूल्हे पर संकट, इंडेन गैस एजेंसी का फरमान—अब गोदाम से नहीं मिलेगा सिलेंडर

TAGS

LPG Gas Shortage

Trending news

LPG Cylinder Crisis
गैस सिलेंडर इस्तेमाल में UP का कौन-सा शहर नंबर-1? LPG खपत का हैरान करने वाला आंकड़ा
Lucknow news
लोहिया संस्थान में नौकरी की बहार; 150 डॉक्टर और 863 नर्स-टेक्नीशियन की बंपर भर्ती
Lucknow news
लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर: सुशांत गोल्फ सिटी में 4 मकान ध्वस्त!
Varanasi News
वाराणसी में चूल्हे पर संकट, इंडेन गैस एजेंसी का फरमान,गोदाम से नहीं मिलेगा सिलेंडर!
UPPCL News
रिचार्ज के बाद भी नहीं आई बिजली तो मिलेगा मुआवजा, स्मार्ट मीटर को लेकर नया नियम
Lucknow news
लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी का बिगुल: जानिए किस तारीख को होंगे पेपर
dehradun news
उत्तराखंड बजट सत्र के चौथे दिन सीएम धामी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
Fatehpur News
फतेहपुर में एक कमरे में मिले तीन शव! कर्ज और एससी/एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी
up government news
समन्वय बैठक के लिए नया फॉर्मूला, अब DM, कप्तान संग BJP जिलाध्यक्ष भी होंगे शामिल
Ravindra Puri
मेरा मुंह खुल गया तो...आशुतोष ब्रह्मचारी ने महंत रवींद्र पुरी को दी ये चेतावनी