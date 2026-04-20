जानें कौन है आगरा का नया टेक सेवी 'सुपर डीएम'; ससुराल में मिली नियुक्ति, ससुर चुनाव आयुक्त तो पत्नी नोएडा की जिलाधिकारी

Agra: उत्तर प्रदेश में ताजे प्रशासनिक ढांचे में बड़े फेरबदल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. मनीष बंसल. सहारनपुर में अपनी मजबूत पकड़ और प्रभावी कार्यशैली के बाद अब उन्हें आगरा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. ताजमहल की नगरी आगरा प्रशासनिक, पर्यटन और राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील मानी जाती है, ऐसे में बंसल की तैनाती को रणनीतिक कदम माना जा रहा है.

IIT से IAS तक का सफर

आईआईटी से लेकर आईएएस तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है. IIT Delhi से बीटेक और एमटेक (इंटीग्रेटेड) करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना. साल 2013 की यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने 53वीं रैंक हासिल कर अपनी क्षमता साबित की और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी बने. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रशासन को बेहतर बनाने की उनकी शैली उन्हें बाकी अफसरों से अलग बनाती है.

‘सोत नदी’ प्रोजेक्ट के लिए नीति आयोग और पीएम से मिली सराहना

उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान संभल जिले में किया गया ‘सोत नदी’ पुनर्जीवन अभियान रहा है. करीब 110 किलोमीटर लंबी यह नदी अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण लगभग खत्म हो चुकी थी. मनीष बंसल ने स्थानीय लोगों और प्रशासन को साथ जोड़कर इसे फिर से जीवित कर दिया. इस पहल की सराहना NITI Aayog और प्रधानमंत्री कार्यालय तक में हुई.

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पत्नी डीएम, ससुर चुनाव आयुक्त

मनीष बंसल का पारिवारिक बैकग्राउंड भी उतना ही मजबूत है. उनकी पत्नी मेधा रूपम खुद एक चर्चित आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में नोएडा की जिलाधिकारी हैं. उन्होंने यूपीएससी में 10वीं रैंक हासिल की थी. वहीं उनके ससुर ज्ञानेश कुमार देश के चुनाव आयुक्त हैं और केंद्र सरकार में सचिव जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

खास बात यह है कि मनीष बंसल की पत्नी मेधा रूपम भी आगरा में ही पली-बढ़ी हैं, इसलिए देखा जाए तो मनीष बंसल का तबादला उनके ससुराल में हुआ है.



अब जब मनीष बंसल ने आगरा की कमान संभाल ली है, तो शहर के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं. बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, साफ-सफाई, पर्यटन सुविधाओं में सुधार और जन-शिकायतों के तेज निस्तारण जैसे मुद्दों पर उनकी कार्यशैली कसौटी पर होगी. देखना दिलचस्प होगा कि सहारनपुर और संभल की तरह क्या वह आगरा में भी कोई नया मॉडल स्थापित कर पाते हैं या नहीं.

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