 यूपी के किस शहर में हैं सबसे ज्यादा भिखारी? मजबूरी या रोजगार? नाम जान लोगे तो पकड़ लेंगे माथा
यूपी के किस शहर में हैं सबसे ज्यादा भिखारी? मजबूरी या रोजगार? नाम जान लोगे तो पकड़ लेंगे माथा

Highest Number of Beggars In UP: पश्चिम बंगाल के बाद भिखारियों की संख्या के मामले में यूपी का नंबर आता है, जहां करीब 65 हजार से ज्यादा भिखारी हैं.  जानते हैं कि यूपी के किस शहर में भिखारियों ने अपना अड्ड़ा जमाए हुए है.

|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:04 PM IST
Highest Number of Beggars In UP: दुनिया के लगभग हर देश में हजारों लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास खाने-कमाने को कोई भी साधन नहीं होता है. इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर सकते. ऐसे लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं. ऐसे में वो सड़कों और बाकी भीड़भाड़ वाली जगहों पर भीख मांगने का काम करते हैं, जिससे वो दो वक्त की रोटी खा पाते हैं. ऐसे लोगों के अलावा भी बहुत से ऐसे होते हैं जो इसको ही अपना रोजगार समझते हैं. क्या आप जानते हैं यूपी में वो कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा भिखारी हैं.

भारत में भिखारी की संख्या
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग भीख मांगकर अपना घर चला रहे हैं. सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में कुल 4 लाख 13 हजार भीख मांगने वाले लोग हैं, जिनमें दो लाख से ज्यादा पुरुष और करीब दो लाख महिलाएं शामिल हैं. बच्चों को भी भीख मांगने के काम में लगाया जाता है. ये सरकारी आंकड़े हैं, ऐसे में ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है.सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग भीख मांगने का काम करते हैं. ऐसे लोगों की संख्या 89 हजार के आसपास है. 

यूपी का देश में कौन सा नंबर
अगर भिखारियों की संख्या के मामले में यूपी के शहरों की बात करें तो  कानपुर पहले स्थान पर है. यानी यूपी में सबसे ज़्यादा भिखारियों वाला ज़िला कानपुर हैं. शहरी इलाकों में भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा कानपुर ज़िले में है, जहां अनुमानित 460 भिखारी हैं. कानपुर के बाद आगरा और सहारनपुर ज़िलों के शहरी इलाकों में भी 100 से ज़्यादा भिखारियों के अड्डे हैं. मथुरा,वृंदावन में भिखारियों की बड़ी संख्या आपको नजर आ जाएगी.

भिखारियों के मामले में कौन सा राज्य सबसे अव्वल
पश्चिम बंगाल के बाद भिखारियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां करीब 65 हजार से ज्यादा भिखारी हैं. इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है. चंडीगढ़ में सिर्फ 121 भिखारी हैं. देश में सबसे कम भीख मांगने वाले लोगों की बात करें तो लक्षद्वीप में महज 2 भिखारी ही हैं. सरकार ने ये आंकड़े 2011 में हुई जनगणना के आधार पर दिए थे. 

डिस्क्लेमर-लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

;