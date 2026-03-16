योगी मॉडल का कमाल.. पूर्वी यूपी में डेयरी से 51 हजार महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, करोड़ों का कारोबार

Lakhpati Didi Dairy Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ने मातृशक्ति की आत्मनिर्भरता की दिशा में कमाल का असर दिखाया है. करीब ढाई साल के अंदर अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर से जुड़कर 51000 से अधिक ग्रामीण घरेलू महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन की राह पकड़ ली है. ये महिलाएं घरेलू कामकाज निपटाने के साथ ही दुग्ध उत्पादन/संग्रह के रोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहीं हैं. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का जरिया बना है श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन.

इसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का प्रतिफल है. 2019 में बनी बुंदेलखंड की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी से जुड़ी महिलाओं के द्वारा डेयरी सेक्टर में दिए जा रहे उल्लेखनीय योगदान और इसके जरिये लिखी जा रही महिला स्वावलंबन की कहानी को देखते हुए सीएम योगी ने अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी वाले मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन (एमपीओ) बनाने के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में गोरखपुर में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ का गठत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से किया गया.

सात जिलों में हुआ विस्तार

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श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ 26 नवंबर 2023 से क्रियाशील हुई और गोरखपुर मंडल और इसके समीप के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की दुग्ध उत्पादक महिलाओं को इससे जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की पहल ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की. एमपीओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धनराज साहनी बताते हैं कि अब तक संस्था से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या 51000 से अधिक हो चुकी है. ये महिलाएं गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, संतकबीरनगर, आजमगढ़ और मऊ जिले के करीब एक हजार गांवों की हैं. संस्था के क्रियाशील होने के बाद अब तक का टर्नओवर भी 200 करोड़ रुपये का हो चुका है.

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की कहानी

श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ के सीईओ साहनी कहते हैं कि यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की कहानी है. सीईओ का कहना है कि एमपीओ की इस शानदार उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन का परिणाम है. उनकी प्रेरणा और दूरदर्शी दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र की हजारों महिलाएं आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

एमपीओ की दो हजार महिलाएं लखपति दीदी

इस एमपीओ की शेयरहोल्डर ग्रामीण महिलाएं ही हैं और वर्तमान में इनके द्वारा प्रतिदिन करीब पौने दो लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है. एमपीओ से जुड़ी महिलाओं को प्रतिमाह 3, 13 और 23 तारीख को उनके द्वारा संकलित दूध का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाता है. मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन से जुड़ने वाली महिलाओं में करीब दो हजार की संख्या ऐसी है जो लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकीं हैं. लखपति दीदियों के अलावा एमपीओ से जुड़ी अन्य महिलाएं भी औसतन प्रतिमाह सात से आठ हजार रुपये की आय घर बैठे प्राप्त कर रहीं हैं. एमपीओ से जुड़ी लखपति दीदी में से एक गोरखपुर के बरही गांव की निवासी कौशल्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग-अलग कार्यक्रमों में सफलता की कहानी साझा करने का अवसर मिल चुका है.

शेयरहोल्डर्स को 53.16 लाख रुपये की निष्ठा प्रोत्साहन राशि व लाभांश का वितरण

जबकि एक अन्य लखपति दीदी गोरखपुर के भरोहिया ब्लॉक अंतर्गत रखही गांव निवासी राजकुमारी को इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का अवसर मिला था. श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ ने गत वर्ष (2025 में) दीपावली पर महिला शेयरहोल्डर्स को 53.16 लाख रुपये की निष्ठा प्रोत्साहन राशि और लाभांश का वितरण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को कारगर सिद्ध किया है. प्रोत्साहन राशि और लाभांश का वितरण इस बात का भी प्रमाण है कि पशुपालन, दूध उत्पादन से जुड़कर मंडल की हजारों महिलाएं स्वावलंबन की डगर पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं. निष्ठा प्रोत्साहन राशि महिलाओं को कारोबार में उनके योगदान के आधार पर दी गई जबकि इक्विटी शेयर पर लाभांश रुपये 8 प्रति शेयर की दर से दिया गया. इस एमपीओ के प्रति शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है.