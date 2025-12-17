अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत तक... राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दिखेगा दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन

Luknow: लखनऊ में देशभक्ति,सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय नायकों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो चुका है. राजधानी के बसंतकुंज क्षेत्र में 65 एकड़ में विकसित यह विशाल परिसर अपनी भव्यता, आधुनिक सुविधाओं और विशेष डिजाइन के साथ-साथ भाजपा के तीन दिग्गज नेताओं की मूर्तियों को लेकर भी काफी चर्चा में हैं. 65 फीट ऊंची इन तीनों प्रतिमाओं पर संस्कृति विभाग ने कुल 21 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. यानी एक प्रतिमा पर 7 करोड़ का खर्च आया है. ऐसे में हर कोई ये जरूर जानना चाहेगा कि आखिर ये तीनों प्रतिमाएं किनकी हैं.

ये तीनों प्रतिमाएं हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी. इन तीनों ही नेताओं का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि एक लेख में उनके बारे में बता पाना आसान नहीं है इसलिए इस लेख में हम बात करेंगे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय की...

"राजनीति सत्ता की नहीं, बल्कि सेवा की साधना"

भारतीय राजनीति के इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे विचारक और संगठनकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने राजनीति को सत्ता की नहीं, बल्कि सेवा की साधना बनाया. सादगी, अनुशासन और नैतिकता उनके व्यक्तित्व के मूल स्तंभ थे. वे केवल विचार देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि अपने जीवन से उन विचारों को जीने वाले कर्मयोगी थे. भारतीय जनसंघ के संगठनात्मक विस्तार और वैचारिक मजबूती में उनकी भूमिका निर्णायक रही.

Add Zee News as a Preferred Source

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रारंभिक जीवन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को मथुरा के एक छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था. उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय रेलवे में नौकरी करते थे और मां रामप्यारी गृहिणी थीं. उनके छोटे भाई का नाम शिवदयाल था. दीनदयाल जब तीन वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया और जब तक सात वर्ष के हुए उनकी मां रामप्यारी भी चल बसीं. इस तरह बहुत ही छोटी उम्र में उनके और उनके भाई के सिर से माता-पिता का साया उठ गया. 1934 में एक बीमारी के चलते उनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया. उनका पालन पोषण और शिक्षा नाना-मामा के यहां हुई.

पंडित दीन दयाल ने 21 सितम्बर, 1951 को उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नई पार्टी भारतीय जनसंघ की नींव डाली. 1955 में दीनदयाल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक बन गए और संघ के कार्यों में ही जुटे रहे.

केवल नेता नहीं बल्कि मार्गदर्शक

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संगठन कौशल असाधारण था. उन्होंने जनसंघ के कार्यकर्ताओं में अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना को गहराई से स्थापित किया. वे स्वयं अत्यंत सरल जीवन जीते थे. सामान्य श्रेणी में रेल यात्रा करना, कार्यकर्ताओं की तरह रहना और सुविधाओं से दूर रहना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. यही कारण था कि कार्यकर्ता उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक मानते थे. उनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने शहरों से निकलकर गांवों तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और एक वैचारिक आंदोलन का स्वरूप लिया.

दीन दयाल उपाध्याय : “अंत्योदय” विचारधार

उनके चिंतन का केंद्र बिंदु था — “अंत्योदय”. यह अवधारणा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात करती है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए अंत्योदय कोई राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक नैतिक दायित्व था. उनका मानना था कि जब तक समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास अधूरा रहेगा. यह विचार आर्थिक विकास से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समावेशी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है.

आज दशकों बाद भी अंत्योदय की भावना भारतीय शासन और नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक योजनाओं में यह शब्द और विचार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है. गरीब, वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाएं उसी दर्शन को आगे बढ़ा रही हैं, जिसकी नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखी थी. जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहलें समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा और सम्मान पहुंचाने का प्रयास हैं.

पंडित दीन दयाल उपाध्याय की रहस्यमय मौत

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन भी उतना ही रहस्यमय रहा जितना उनका जीवन प्रेरणादायी था. 11 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ. मात्र 52 वर्ष की आयु में उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति थी. बाद में उसी स्टेशन का नाम उनके सम्मान में “पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन” रखा गया, जो उनके योगदान का स्थायी प्रतीक है.

आज जब देश आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की बात करता है, तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है. भारतीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करने की प्रेरणा भी उनके ही चिंतन से जुड़ी है. उन्होंने यह सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का पवित्र माध्यम है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन, विचार और कार्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे. वे भारतीय राजनीति में एक ऐसे आदर्श के रूप में स्थापित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाते रहेंगे.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस छोड़ RSS से जुड़े, जनसंघ की रखी नींव.. राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दिखेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साहस!

ये भी पढ़ें: 1952 की हार से प्रधानमंत्री तक..अटल जी की पूरी यात्रा दिखाएगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल