UP News: कचरे से कमाई तक.. योगी सरकार का 282 यूनिट वाला मेगा प्लान जमीन पर उतरा, यहां समझें क्या मिशन क्लीन यूपी

UP Plastic Waste Management: उत्तर प्रदेश में अब प्लास्टिक कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन बनाने की मुहिम चल रही है. सीएम योगी के विजन के तहत प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम उठाया गया है. मिशन क्लीन यूपी के अनुसार राज्य में 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. जिससे कचरे से कंचन की अवधारणा को जमीन पर उतारा जा सके.

103 यूनिट तैयार.. 132 पर काम जारी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 103 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का निर्माण पूरा हो चुका है. वहीं 132 यूनिटों पर काम तेजी से चल रहा है. बाकी यूनिटों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा. इन सभी यूनिटों के शुरू होने के बाद प्लास्टिक कचरे के संग्रह, छंटाई और वैज्ञानिक निस्तारण की पूरी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

खुले में नहीं फेंका जाएगा प्लास्टिक

इन यूनिटों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्लास्टिक कचरा अब खुले में नहीं फेंका जाएगा. कचरा सीधे इन केंद्रों तक पहुंचेगा जहां उसकी छंटाई, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग की जाएगी. इससे नालियों के जाम, खेतों में फैले प्लास्टिक और जल स्रोतों में हो रहे प्रदूषण पर भी रोक लगेगी.

गांव-गांव तक पहुंचा प्लास्टिक प्रबंधन

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश के 304 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है. इसका मतलब है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी प्लास्टिक कचरे को लेकर एक तय सिस्टम काम कर रहा है. ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा इकट्ठा कर उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जा रहा है.

शहरों में एमआरएफ नेटवर्क मजबूत

शहरी क्षेत्रों में भी योगी सरकार ने मजबूत तैयारी की है. यूपी के 515 विकास खंड अब नगरीय मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) से लैस हो चुके हैं. इन एमआरएफ केंद्रों में प्लास्टिक समेत अन्य सूखे कचरे को अलग-अलग कर दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है. योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर विकास खंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक मजबूत और जुड़ी हुई श्रृंखला तैयार हो. इसके लिए गांव से लेकर शहर तक एक एकीकृत मॉडल पर काम किया जा रहा है ताकि कहीं भी प्लास्टिक कचरा सिस्टम से बाहर न रहे.

पर्यावरण के साथ रोजगार को भी बढ़ावा

इस मेगा प्लान का फायदा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है. इन वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. कचरा संग्रह, छंटाई, प्रोसेसिंग और परिवहन.. हर स्तर पर लोगों को काम मिल रहा है.

स्वच्छ और हरित यूपी की नई पहचान

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह का कहना है कि यह योजना यूपी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ विकास की दिशा में नई पहचान दिलाएगी. प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वच्छता अभियान को भी नई मजबूती मिलेगी. योगी सरकार का यह मेगा प्लान साफ संदेश देता है कि अब उत्तर प्रदेश प्लास्टिक कचरे को लेकर लापरवाह नहीं रहेगा. आने वाले समय में जैसे-जैसे बाकी यूनिटें शुरू होंगी.. यूपी प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा.