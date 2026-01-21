Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081914
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

UP News: कचरे से कमाई तक.. योगी सरकार का 282 यूनिट वाला मेगा प्लान जमीन पर उतरा, यहां समझें क्या मिशन क्लीन यूपी

Mission Clean UP: सीएम योगी के विजन के अनुरूप यूपी को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम उठाया जा रहा है. कुल 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP News: कचरे से कमाई तक.. योगी सरकार का 282 यूनिट वाला मेगा प्लान जमीन पर उतरा, यहां समझें क्या मिशन क्लीन यूपी

UP Plastic Waste Management: उत्तर प्रदेश में अब प्लास्टिक कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन बनाने की मुहिम चल रही है. सीएम योगी के विजन के तहत प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम उठाया गया है. मिशन क्लीन यूपी के अनुसार राज्य में 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. जिससे कचरे से कंचन की अवधारणा को जमीन पर उतारा जा सके.

103 यूनिट तैयार.. 132 पर काम जारी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 103 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का निर्माण पूरा हो चुका है. वहीं 132 यूनिटों पर काम तेजी से चल रहा है. बाकी यूनिटों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा. इन सभी यूनिटों के शुरू होने के बाद प्लास्टिक कचरे के संग्रह, छंटाई और वैज्ञानिक निस्तारण की पूरी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

खुले में नहीं फेंका जाएगा प्लास्टिक

इन यूनिटों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्लास्टिक कचरा अब खुले में नहीं फेंका जाएगा. कचरा सीधे इन केंद्रों तक पहुंचेगा जहां उसकी छंटाई, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग की जाएगी. इससे नालियों के जाम, खेतों में फैले प्लास्टिक और जल स्रोतों में हो रहे प्रदूषण पर भी रोक लगेगी.

गांव-गांव तक पहुंचा प्लास्टिक प्रबंधन

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश के 304 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है. इसका मतलब है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी प्लास्टिक कचरे को लेकर एक तय सिस्टम काम कर रहा है. ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा इकट्ठा कर उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जा रहा है.

शहरों में एमआरएफ नेटवर्क मजबूत

शहरी क्षेत्रों में भी योगी सरकार ने मजबूत तैयारी की है. यूपी के 515 विकास खंड अब नगरीय मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) से लैस हो चुके हैं. इन एमआरएफ केंद्रों में प्लास्टिक समेत अन्य सूखे कचरे को अलग-अलग कर दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है. योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर विकास खंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक मजबूत और जुड़ी हुई श्रृंखला तैयार हो. इसके लिए गांव से लेकर शहर तक एक एकीकृत मॉडल पर काम किया जा रहा है ताकि कहीं भी प्लास्टिक कचरा सिस्टम से बाहर न रहे.

पर्यावरण के साथ रोजगार को भी बढ़ावा

इस मेगा प्लान का फायदा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है. इन वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. कचरा संग्रह, छंटाई, प्रोसेसिंग और परिवहन.. हर स्तर पर लोगों को काम मिल रहा है.

स्वच्छ और हरित यूपी की नई पहचान

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह का कहना है कि यह योजना यूपी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ विकास की दिशा में नई पहचान दिलाएगी. प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वच्छता अभियान को भी नई मजबूती मिलेगी. योगी सरकार का यह मेगा प्लान साफ संदेश देता है कि अब उत्तर प्रदेश प्लास्टिक कचरे को लेकर लापरवाह नहीं रहेगा. आने वाले समय में जैसे-जैसे बाकी यूनिटें शुरू होंगी.. यूपी प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा.

TAGS

UP News

Trending news

UP News
कचरे से कमाई तक.. योगी सरकार का 282 यूनिट वाला मेगा प्लान जमीन पर उतरा
Agra News
विदेशी जोड़े ने आगरा में लिये 7 फेरे, 74 साल के फिलिप बने सिल्विया के दूल्हा
kaushambi news
कौशांबी में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी, तरीका जान पुलिसवाले भी रह गए हैरान
Kanpur News
DM बनने का झांसा देकर प्रेमिका से लाखों की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाकर दिया धोखा
Lakhimpur Kheri latest News
जानें कौन हैं लखीमपुर की 'मोगली गर्ल'! एक महीने में पकड़े 60 सांप, 10 मगरमच्छ
baghpat news
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का गन्ना भुगतान पर बड़ा बयान, बोले- लापरवाही पर होगा एक्शन
latest sonbhadra news
नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख की हेरोइन बरामद
jaunpur news
जौनपुर में जमीन को लेकर खूनी जंग, पुराने विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला
UP News
प्रदूषण पर योगी मॉडल की बड़ी जीत.. वाहन स्क्रैपिंग में यूपी बना नंबर-1 राज्य
Kanpur News
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा घोटाला, आयोजन करने वाली कंपनी की गई ब्लैकलिस्टेड