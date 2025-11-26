Advertisement
CM योगी के डिजिटल मॉडल की विदेश में गूंज! अफ्रीकी देश बोले- ऐसा सिस्टम हमने कहीं नहीं देखा

UP Nedws: यूपी में प्रशासनिक सुधारों की जो नई कहानी लिखी जा रही है. अब उसकी चर्चा देश से बाहर भी होने लगी है. पश्चिमी अफ्रीका का देश बेनीन यूपी के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन मॉडल से खासा प्रभावित हुआ है. यह किसी भी देश के लिए सीखने लायक है.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:29 PM IST
UP CRVS Model: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की जो नई कहानी लिखी जा रही है. अब उसकी चर्चा देश से बाहर भी होने लगी है. पश्चिमी अफ्रीका का देश बेनीन यूपी के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन मॉडल से इतना प्रभावित हुआ कि उसका उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचकर सिस्टम को नजदीक से समझने में जुट गया. यह दौरा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से हुआ.

बेनीन ने यूपी के डिजिटल सुधारों को बताया अद्वितीय

प्रतिनिधिमंडल ने जनगणना निदेशालय जाकर यूपी में लागू किए गए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, डिजिटलीकरण और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जमकर सराहना की. उनका कहना था कि तकनीक, व्यवहारिक विज्ञान और प्रशासनिक नवाचार के जिस मेल से यूपी ने अपना सीआरवीएस मॉडल बनाया है.. वह किसी भी देश के लिए सीखने लायक है.

सीएम योगी के नेतृत्व में हुए सुधारों की विस्तृत जानकारी साझा

अधिकारियों ने बेनीन को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है. पहले जहां लोगों को प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.. वहीं अब प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो चुकी है. इन प्रयासों से न सिर्फ डेटा की गुणवत्ता सुधरी है बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मूलभूत नागरिक सेवाओं तक पहुंच भी आसान हुई है.

यूपी का मॉडल बना दूसरे देशों के लिए ‘इंस्पिरेशन’

बेनीन प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि यूपी की उपलब्धि उन देशों के लिए बड़ी सीख है. जहां अभी भी बुनियादी पंजीकरण सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश चल रही है. बड़ी आबादी, ग्रामीण इलाकों की चुनौतियां और सीमित संसाधन.. इन सबके बावजूद यूपी ने जिस तरह सुधार किए वह अंतरराष्ट्रीय मानकों को छूता है.

यूपी की सीआरवीएस रणनीति

बैठक में डीसीओ टीम ने यूपी की पूरी रणनीति विस्तार से बताई. यह रणनीति तीन मुख्य आधारों पर टिकी है...

1. संस्थागत रिपोर्टिंग का विस्तार

अब जन्म और मृत्यु की घटनाएं सीधे अस्पतालों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और संस्थाओं से सिस्टम में दर्ज होती हैं. जिससे नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता.

2. सामाजिक योजनाओं और डिजिटल पोर्टलों से सिस्टम को जोड़ना

सीआरवीएस सिस्टम को राज्य के प्रमुख पोर्टलों जैसे मातृत्व योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा पोर्टल आदि से जोड़ा गया है. जिससे डेटा स्वत: और व्यवहार आधारित तरीके से अपडेट होता है.

3. बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभियान

पंजीकरण अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, फील्ड-स्टाफ और स्थानीय प्रशासन को लगातार स्किल अपग्रेड किया जा रहा है. इससे न सिर्फ रिकॉर्ड समय पर दर्ज होना शुरू हुए बल्कि कवरेज भी बढ़ी.

ज्ञान आदान-प्रदान के साथ दौरा सफलतापूर्वक पूरा

बेनीन का यह दौरा कई विभागों के साथ हुई बैठकों, संयुक्त कार्यशालाओं और संभावित सहयोग पर चर्चा के साथ समाप्त हुआ. उनका लक्ष्य है कि यूपी के मॉडल से सीखकर वे अपने देश की सिविल पंजीकरण प्रणाली को और आधुनिक व मजबूत बना सकें. यह दौरा इस बात का प्रमाण है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अब गवर्नेंस मॉडल के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना रहा है. जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसे बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में यूपी की उपलब्धियों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

