UP News: डिजिटल गांव की ओर बड़ा कदम, 1000 ग्राम पंचायतों में खुले आधार सेवा केंद्र, योगी सरकार की पहल

Yogi Government Scheme: अब गांव के लोगों को आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए न तो ब्लॉक जाना पड़ेगा और न ही शहरों की लाइन में लगना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को बड़ी डिजिटल सुविधा देने जा रही है. अब ग्राम पंचायत में ही आधार सेवा केंद्र खुलेगा जहां आधार से जुड़ा हर काम आसानी से हो सकेगा. यूपी की योगी सरकार ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. अब गांव के लोगों को आधार कार्ड से जुड़े कामों के लिए ब्लॉक मुख्यालय या शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही आधार सेवाएं मुहैया कराने की शुरुआत कर दी है. इसके तहत प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधार सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं.

ग्राम सचिवालय बनेगा आधार सेवाओं का केंद्र

इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है. ग्राम सचिवालय अब केवल बैठकों या सरकारी कागजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा केंद्र बन जाएगा. यहीं पर आधार कार्ड से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी.

गांव में ही बन सकेगा नया आधार और अपडेट भी

आधार सेवा केंद्र खुलने के बाद ग्रामीण अपने ही गांव में नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे. इसके साथ ही आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को अपडेट कराने की सुविधा भी मिलेगी. प्रमाणीकरण से जुड़े काम भी अब गांव में ही पूरे हो सकेंगे. इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें अनावश्यक खर्च भी नहीं करना पड़ेगा.

ग्राम पंचायत सहायक संभालेंगे संचालन

इन आधार सेवा केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किया जाएगा. इससे एक ओर जहां स्थानीय युवाओं को जिम्मेदारी और काम मिलेगा.. वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को अपने ही गांव के लोगों से सेवा मिलने का भरोसा भी रहेगा. पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ व्यवस्था और मजबूत होगी.

पूरी तरह अधिकृत और पारदर्शी व्यवस्था

पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के लिए यूआईडीएआई ने जरूरी अनुमति दे दी है. पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी आईडी भी जारी कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायतों में मिलने वाली आधार सेवाएं पूरी तरह अधिकृत, सुरक्षित और पारदर्शी होंगी. किसी भी तरह की अवैध या गलत प्रक्रिया की गुंजाइश नहीं रहेगी.

सरकारी योजनाओं से जुड़ना होगा आसान

आधार कार्ड आज लगभग हर सरकारी योजना से जुड़ा हुआ है. चाहे पेंशन हो, राशन कार्ड, आवास योजना या छात्रवृत्ति, हर जगह आधार की जरूरत होती है. गांव में ही आधार अपडेट की सुविधा मिलने से ग्रामीण सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे. अब आधार अपडेट न होने की वजह से किसी योजना का लाभ रुकने की समस्या कम होगी.

ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचेंगे

अब तक आधार से जुड़े कामों के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक या शहर जाना पड़ता था. कई बार पूरा दिन लाइन में लगकर निकल जाता था. आने-जाने का खर्च भी अलग से उठाना पड़ता था. ग्राम पंचायत में ही आधार सेवा केंद्र खुलने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी और बुजुर्गों व महिलाओं को भी बड़ी राहत मिलेगी.

पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में विस्तार

फिलहाल यह योजना 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है. सरकार की मंशा है कि इसके सफल होने के बाद चरणबद्ध तरीके से इसे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाए. इससे हर गांव तक आधार सेवाएं पहुंच सकेंगी और डिजिटल सुविधाओं का दायरा और बढ़ेगा.

आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर मजबूत कदम

सरकार का मानना है कि अगर जरूरी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी, तो गांव मजबूत बनेंगे. यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की सोच को जमीन पर उतारने में मदद करेगी. ग्राम पंचायतों को सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.