देश का इकलौता राज्य यूपी, दो-दो मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री, जानिए कौन-कौन?

UP CM who Became PM:  देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का अहम स्थान है. यहां के कई नेताओं ने देश में नाम कमाया. लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी के वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने. आइए जानते हैं.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:16 PM IST
UP CM became PM
UP CM became PM

UP Politics: आजादी के बाद यूपी ने विकास का लंबा सफर तय किया है. प्रदेश हर दिन नए प्रतिमान गढ़ रहा है. राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है. कहतें दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. बात चाहें विधानसभा सीटों की हो या लोकसभा और राज्यसभा की. उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है. देश के 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं. मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उत्तर प्रदेश के सीएम भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं. आइए जानते हैं यूपी का कौन-कौन सा सीएम देश का पीएम बना.

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं. साल 2014 में पहली बार पीएम बने मोदी ने 2019 में फिर कुर्सी हासिल की. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा और प्रधानमंत्री की कुर्सी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी हासिल करने में कामयाब रहे. नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे. प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के चार-चार बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. पहली बार वह 2001 में मुख्यमंत्री बने.  22 मई 2014 तक वह गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे. वह कुल 12 साल 227 दिन सीएम रहे.

पीवी नरसिम्हा राव
पीवी नरसि्हा राव 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने अपने कार्यकाल में कई परिवर्तनकारी पहल कीं. इसमें उनके साहसिक और अग्रगामी भूमि सुधार शामिल हैं. इसके बाद उनकी राष्ट्रीय राजनीति में इंट्री हुई. जब वह राजनीति से संन्यास लेने का मन बना रहे थे तभी राजीव गांधी की हत्या हो गई. इसके बाद उनको प्रधानंत्री पद संभालना पड़ा. वह देश के नौवें प्रधानमंत्री थे. नरसिम्हा राव ने 30 सितंबर 1971 से 10 जनवरी 1973 के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम की कुर्सी संभाली.

एचडी देवगौड़ा
एचडी देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री रहे. 30 मई 1996 को देव गौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इससे पहले वह मार्च 1972 से मार्च 1976 तक और नवंबर 1976 से दिसंबर 1977 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया.सातवीं और आठवीं विधानसभा के सदस्य रहने के दौरान उन्होंने लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य किया.

मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने थे. जनता पार्टी की सरकार में में उन्होंने 1977 से लेकर 1979 तक पीएम की कुर्सी संभाली. इससे पहले वह बांबे स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके थे. उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक रहा.  1 मई 1960 को विभाजन के बाद बांबे स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजित हो गया.

चौधरी चरण सिंह
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की. किसान नेता के तौर पर पहचान रखने वाले चौधरी चरण सिंह  साल 1979 में देश के प्रधानमंत्री बने. इससे पहले वह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के दो-दो बार मुख्यमंत्री रहे. उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1967  से 24 फरवरी 1968 तक रहा. इसके बाद 18 फरवरी 1970 को उन्होंने दोबारा यूपी के सीएम की गद्दी संभाली. वह यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे.

वीपी सिंह
विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्हें राजनीति में वीपी सिंह के नाम से जाना जाता है. वह उत्तर प्रदेश के 1980 में मुख्यमंत्री बने और 1982 तक इस पद पर रहे. इसके बाद साल 1989 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला. वह देश के 10वें पीएम बने. 

यूपी राजनीतिक गणित
विधानसभा सीटें - 404 (403 निर्वाचित, 1 मनोनीत)
विधान परिषद सीटें - 100
लोकसभा सीटें - 80 
राज्यसभा सीटें  - 31

UP Politics

