गांवों की सफलता अब छुपी नहीं रहेगी! सीएम योगी ने लॉन्च किया ‘पंचायतों की प्रगति गाथा’

UP Panchayati Raj News Letter: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पंचायती राज विभाग के मासिक न्यूजलेटर 'पंचायतों की प्रगति गाथा' का शुभारंभ किया. इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित विभाग का वार्षिक कैलेंडर 'नारी शक्ति की नई उड़ान, गांव बदल रही महिला प्रधान' मुख्यमंत्री को भेंट किया.

सीएम योगी ने किया मासिक न्यूजलेटर का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के गांवों में हो रहे विकास कार्यों को एक मंच पर लाने की दिशा में योगी सरकार ने एक नई और अहम पहल की है. सीएम योगी ने गुरुवार को पंचायती राज विभाग के मासिक न्यूजलेटर 'पंचायतों की प्रगति गाथा' का शुभारंभ किया. इस न्यूजलेटर के जरिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों में हो रहे सकारात्मक बदलावों, नवाचारों और जनकल्याणकारी कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं. जब गांव मजबूत होंगे तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा. पंचायतों को सशक्त बनाकर ही समग्र विकास का सपना पूरा किया जा सकता है.

गांवों की सफल कहानियां अब सबके सामने

सीएम योगी ने कहा कि यह मासिक न्यूजलेटर गांवों में हो रहे अच्छे कार्यों को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा. अकसर गांवों में बहुत अच्छे काम होते हैं लेकिन उनकी जानकारी सीमित रह जाती है. पंचायतों की प्रगति गाथा ऐसे ही कामों को एक मंच पर लाएगा. उन्होंने कहा कि जब एक गांव की सफलता की कहानी दूसरे गांवों तक पहुंचेगी तो उससे प्रेरणा मिलेगी और बाकी पंचायतें भी बेहतर काम करने के लिए आगे आएंगी.

हर महीने चुनी जाएगी एक आदर्श ग्राम पंचायत

इस न्यूजलेटर की खास बात यह है कि हर महीने प्रदेश की एक वंदनीय ग्राम पंचायत को चुना जाएगा. उस पंचायत में किए गए बेहतरीन विकास कार्यों, पारदर्शी प्रशासन और लोगों की भागीदारी को विस्तार से बताया जाएगा. इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की किसी एक प्रमुख योजना, राज्यभर में चल रहे अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी भी सरल भाषा में दी जाएगी ताकि पंचायत प्रतिनिधि और आम लोग इसे आसानी से समझ सकें.

महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष कैलेंडर भी जारी

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री को विभाग का वार्षिक कैलेंडर भी भेंट किया. यह कैलेंडर नारी शक्ति की नई उड़ान, गांव बदल रही महिला प्रधान.. विषय पर आधारित है. इस कैलेंडर में प्रदेश की महिला प्रधानों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को दर्शाया गया है. इसका उद्देश्य यह बताना है कि महिलाएं आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि गांवों के विकास की अगुवाई भी कर रही हैं.

महिला प्रधानों की भूमिका को मिलेगी नई पहचान

सीएम योगी ने कहा कि महिला प्रधानों ने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है. यह कैलेंडर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और अन्य महिलाओं को भी नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा कि जब गांव की महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा गांव आगे बढ़ता है.

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायी दस्तावेज

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि यह न्यूजलेटर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणादायी दस्तावेज साबित होगा. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि सीमित संसाधनों में भी किस तरह बेहतर काम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अच्छी पंचायतों के उदाहरण देखकर बाकी पंचायतें भी अपने कामकाज को बेहतर बना सकेंगी.

पंचायती राज व्यवस्था होगी और मजबूत

प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने इस पहल को सूचना साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. वहीं निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने कहा कि यह न्यूजलेटर पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा. सरकार का मानना है कि जब जानकारी खुले तौर पर साझा होगी तो जवाबदेही भी बढ़ेगी और गांवों का विकास तेज होगा.