Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3005588
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

ये हैं यूपी के टॉप अरबपति, नेथवर्थ जानकर उड़ जाएंगे हाेश, जानें कहां से कमाते हैं इतनी दौलत

UP Richest Person: पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में अरबपतियों की संख्‍या बढ़ी है. इसमें कई युवा भी शामिल हुए हैं. कुछ तो ऐसे रईस हैं जो बॉलीवुड हस्तियों को भी पीछे छोड़ दिए हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muralidhar Gyanchandani
Muralidhar Gyanchandani

UP Richest Person: देश के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में कई उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में अरबपतियों की संख्‍या बढ़ी है. इसमें कई युवा भी शामिल हुए हैं. कुछ तो ऐसे रईस हैं जो बॉलीवुड हस्तियों को भी पीछे छोड़ दिए हैं. आइये जानते हैं यूपी के अरबपतियों के नाम?. 

यूपी का सबसे अमीर शख्स
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, इस बार यूपी के सबसे अमीर शख्स का खिताब नोएडा के आदित्य खेमका को गया है. उनकी कंपनी आदित्य इन्फोटेक लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, आदित्य खेमका की नेट वर्थ 35,140 करोड़ रुपये है. उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मुरलीधर ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ
पहले यूपी के सबसे अमीर व्यक्ति मुरलीधर ज्ञानचंदानी थे. उनकी नेटवर्थ 15800 करोड़ रुपये थी. लेकिन अब वह पिछड़ गए हैं. मुरली ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ कम होकर 8,880 करोड़ रुपये रह गई है. 

अलख पांडे की नेटवर्थ
यूपी के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं प्रयागराज के रहने वाले अलख पांडे. उनकी नेटवर्थ 14,520 करोड़ रुपये है. अलख पांडेय फिजिक्स वाला कंपनी चलाते हैं. पिछले दिनों उन्होंने बॉलीवुड की कई हस्तियों को पीछे छोड़ दिया. 

fallback

सचिन अग्रवाल की नेटवर्थ
इसके बाद नंबर तीन पर हैं सचिन अग्रवाल. लखनऊ के सचिन अग्रवाल की नेट वर्थ 11,320 करोड़ रुपये है. सचिन अग्रवाल के बाद नंबर आता है कानपुर के मुरलीधर ज्ञानचंदानी का है. वह 8,880 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ यूपी के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 

बिमल ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ
इसके बाद कानपुर के ही बिमल ज्ञानचंदानी आते हैं। उनकी नेट वर्थ 5,920 करोड़ रुपये है. बिमल ज्ञानचंदानी मुरलीधर ज्ञानचंदानी के भाई हैं. नोएडा में सबसे ज्यादा अरबपति हैं. नोएडा में अरबपतियों की संख्या 15 है. कानपुर में अरबपतियों की संख्या 8 है. आगरा में अरबपतियों की संख्या 5 हैं. 

लखनऊ में अरबपतियों की संख्या
राजधानी लखनऊ की बात करें तो 4 हैं. गाजियाबाद में अरबपतियों की संख्या 3 है. संगमनगरी प्रयागराज में अरबपतियों की संख्या 1 है. फैजाबाद में अरबपतियों की संख्या 1, बुलंदशहर में 1, ग्रेटर नोएडा में 1, अलीगढ़ में 1, गोरखपुर में अरबपतियों की संख्या 1 है. इस तरह यूपी में 41 अरबपति हैं. 

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. 

TAGS

UP Top Richest Person

Trending news

UP Top Richest Person
ये हैं यूपी के टॉप अरबपति, नेथवर्थ जानकर उड़ जाएंगे हाेश, जानें सबकी दौलत
dhirendra krishna shastri
धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद? मथुरा वृंदावन में लगेगा आस्था का महाकुंभ
Ram Mandir
प्रगति का हब...युवाओं को रोजगार, उद्योगों को उड़ान, अयोध्या रच रहा इतिहास
aligarh news
पति का डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए...अधिकारियों ने महिला का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र
Gorakhpur News
सावधान! पैकिंग, रंग, लेबल, सील सबकुछ असली जैसा...यूपी में बेचा जा रहा नकली टाटा नमक
Bahraich news
हत्या या आत्महत्या! होटल में मिली युवक की लाश, महिला व बच्चा फरार
Kanpur News
दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. शाहीन का 'नामों निशान मिटा'!...कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का एक्शन
baghpat news
यूपी के इस जिले को मिला मेडिकल कॉलेज, 100 MBBS सीटें और 300 बेड होंगे
Sonbhadra News
सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा, ब्लास्टिंग के बाद दरकी पहाड़ी, मलबे में दबे कई मजदूर
Gorakhpur News
घर के सामने कूड़ा मत फेंको...मनबढ़ को मना करना पड़ोसी को पड़ा भारी