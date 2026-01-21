Advertisement
UP News: प्रदूषण पर योगी मॉडल की बड़ी जीत.. वाहन स्क्रैपिंग में यूपी बना नंबर-1 राज्य, 94 हजार से ज्यादा गाड़ियां स्क्रैप

Yogi Government: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यूपी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वाहन स्क्रैपिंग में यूपी देश का नंबर एक राज्य बन गया है. आंकड़ों के अनुसार राज्य में दिंसबर 2025 तक लगभग 94,094 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:49 PM IST
UP Vehicle Scrapping: उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की आती है तो वह सबसे आगे है. पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में यूपी ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. यूपी का यह रिकॉर्ड देश के बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन गया है. वाहन स्क्रैपिंग के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में नंबर वन पर है.

94 हजार से ज्यादा वाहन स्क्रैप

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के डैशबोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में 94094 से ज्यादा वाहनों की स्क्रैपिंग की जा चुकी है. यह आंकड़ा देश में स्क्रैप किए गए कुल वाहनों का करीब 42 प्रतिशत है. यानी देश में जितनी भी गाड़ियां स्क्रैप हुई हैं.. उनमें से लगभग हर दूसरी-तीसरी गाड़ी यूपी की है.

हरियाणा-गुजरात भी पीछे.. यूपी सबसे आगे

वाहन स्क्रैपिंग के इस मामले में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है. जहां दूसरे राज्य अभी इस योजना को गति देने में लगे हैं.. वहीं यूपी पहले ही तेज रफ्तार पकड़ चुका है. सिर्फ स्क्रैपिंग के आंकड़ों में ही नहीं बल्कि Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) केंद्रों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है. प्रदेश में अब तक 84 आरवीएसएफ केंद्र खोले जा चुके हैं जिनमें से 45 केंद्र पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं. इसके बाद हरियाणा दूसरे और राजस्थान-गुजरात तीसरे स्थान पर हैं.

प्रदूषण कम.. पर्यावरण सुरक्षित

इन आरवीएसएफ केंद्रों में पुराने वाहनों को पूरी तरह से पर्यावरण-अनुकूल तरीके से नष्ट किया जाता है. इससे न सिर्फ हवा में घुलने वाला जहर कम हो रहा है बल्कि मिट्टी और जल प्रदूषण पर भी लगाम लगी है. सड़कों से पुरानी और जर्जर गाड़ियों के हटने से शहरों की हवा पहले से बेहतर हो रही है. पुराने वाहन सिर्फ प्रदूषण ही नहीं फैलाते बल्कि सड़क हादसों की एक बड़ी वजह भी बनते हैं. ऐसे में स्क्रैपिंग नीति से सड़क सुरक्षा को भी सीधा फायदा मिल रहा है. नई तकनीक और कम उत्सर्जन वाले वाहन सड़कों पर आ रहे हैं जिससे हादसों का खतरा भी घट रहा है.

योगी सरकार की सक्रिय नीति

सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने प्रदूषण मुक्त यूपी के लक्ष्य को गंभीरता से लिया है. परिवहन विभाग खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. यही वजह है कि यूपी में स्क्रैपिंग नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी असर दिखा रही है.

देश के लिए मॉडल बनता यूपी

हालांकि केंद्र सरकार की यह स्क्रैपिंग नीति देश के 21 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है लेकिन जिस तेजी और पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश ने इसे लागू किया है.. वह उसे बाकी राज्यों से अलग बनाती है. आने वाले समय में यूपी का यह मॉडल देशभर में अपनाया जा सकता है.

