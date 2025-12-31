Advertisement
दो साल में मिली नई उड़ान, अयोध्या एयरपोर्ट ने रचा सफलता का इतिहास

Lucknow News: 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था. दो वर्षों में एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:39 PM IST
CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Lucknow News: भगवान राम की पावन नगरी आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन को दो वर्ष पूरे हो चुके हैं. 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले हुआ. इन दो वर्षों में एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. अब तक कुल 7,85,412 यात्री यहां से आगमन और प्रस्थान कर चुके हैं. हाल ही में सीएसआई ने यात्री संतुष्टि की रैंकिंग जारी कर अयोध्या एयरपोर्ट को सुविधाओं के मामले में और बेमिसाल बना दिया है. 

दो साल में कई बदलाव 
यह एयरपोर्ट न केवल आधुनिकता का प्रतीक है, बल्कि डबल इंजन सरकार की दूरदर्शी नीतियों का जीवंत उदाहरण भी है. केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की साझेदारी ने अयोध्या को वैश्विक पटल पर स्थापित किया है, जहां पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्राएं नई गति से बढ़ रही हैं. ये दो वर्ष अयोध्या के लिए परिवर्तन के वर्ष रहे हैं. जहां एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की, वहीं एयरपोर्ट ने आर्थिक और सामाजिक विकास को पंख दिए. डबल इंजन सरकार की यह साझेदारी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है. जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा था, अयोध्या अब आधुनिक भारत का प्रतीक है. आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट और मजबूत होगा, और अयोध्या की कहानी विकास की नई इबारत लिखेगी. 

अब भी 22 विमानों का हो रहा संचालन
संचालन शुरू होने के बाद कुल 28 उड़ानें (आगमन और प्रस्थान मिलाकर) प्रारंभ की गईं. वर्तमान में 22 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी प्रमुख शहरों से जुड़ती हैं. हालांकि, कुछ एयरलाइनों ने प्रचालनात्मक कारणों से दरभंगा, कोलकाता, पटना और जयपुर की उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद किया, लेकिन डबल इंजन सरकार की सक्रियता से जल्द ही इन रूट्स को पुनः शुरू करने की योजना है. एयरलाइन कंपनियां जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने यहां विमानों का बड़ा बेड़ा उतारा, जो अयोध्या की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है. 

एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए हैं अब यह प्रमुख सुविधाएं
एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रहा है. पार्किंग सुविधा, प्री-पेड टैक्सी काउंटर, उपहार की दुकानें, मिठाई की दुकानें, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स शुरू किए गए। इसके अलावा, गोल्फ कार्ट, बिजनेस लाउंज, फूड कोर्ट, ओला और उबर कैब सर्विस, लाउंज, दुकानें और फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.  

सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता
एयरपोर्ट का निर्माण पहले चरण में लगभग 1450 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ. इसमें टर्मिनल बिल्डिंग का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर रखा गया, जो सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है. एयरपोर्ट की डिजाइन रामायण की थीम पर आधारित है, जहां पारंपरिक भारतीय वास्तुकला देखने को मिलती है. दीवारों पर रामायण के दृश्य यात्रियों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं. डबल इंजन सरकार की इस पहल ने अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया, जहां केंद्र सरकार ने फंडिंग और तकनीकी सहायता प्रदान की, जबकि राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण और स्थानीय विकास को सुनिश्चित किया. 

(एजेंसी इनुपट के साथ)

यब भी पढ़ें : UP बनेगा निवेशकों को पहली पसंद! योगी सरकार की डिजिटल पहल से मिलेगा वन-स्टॉप समाधान, हर अपडेट की तुरंत जानकारी

यब भी पढ़ें :  UP Politics: योगी कैबिनेट विस्तार के संकेत, मकर संक्रांति के बाद बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, जानिये क्यों है अहम?

