Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3103241
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

यूपी में दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है? जानें सब इंस्पेक्टर की पावर और सुविधाएं!

UP Police Sub inspector Salary: यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) एक महत्वपूर्ण पद है. पुलिस की वर्दी हर किसी को आकर्षित करती है. पुलिस का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है. क्या आप जानते हैं दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ai photo
Ai photo

UP Police SI Salary: यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भूमिका बहुत ही कठिन मानी जाती है. उन्हें अपने करियर के दौरान कई तरह के रिस्क भी उठानी पड़ती है. वह अपनी ड्यूटी के समय कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य होते हैं. क्या आप जानते हैं कि दारोगा को कितनी सैलरी मिलती है.

दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है?

अगर हर महीने की सैलरी की बात करें तो इन्हें  7वें वेतन आयोग के अनुसार 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति महीने तक मिलता है. इसके अलावा भी इनको बहुत से लाभ मिलते हैं.
बेसिक पे: 35,400 रुपये
ग्रेड पे: 4200
कुल वेतन: 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये (भत्तों सहित)
महंगाई भत्ता (DA) , हाउस रेंट अलाउंस (HRA), यात्रा भत्ता (TA), और अन्य विशेष भत्ते.  इसके अलावा, अनुभव और पदोन्नति के साथ-साथ वेतन में भी वृद्धि होती है. HRA अलग-अलग शहरों और आवास की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी में गांव के चौकीदार को कितनी सैलरी मिलती है? सरकार की तरफ से वॉचमैन को साइकिल के अलावा क्या-क्या मिलता है!

एसआई की कुल सैलरी (Total Salary of SI)

इसके अलावा महंगाई भत्ता भी समय-समय पर बदलता रहता है. इन सभी भत्तों को मिलाकर, एक यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर की कुल सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,000 रुपये हर महीने तक हो सकती है. 

प्रमोशन का मौका
यूपी पुलिस SI के रूप में जब कोई व्यक्ति शामिल होता है, तो उसके पास नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रमोशन पाने का एक अवसर होता है.एक सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, डीएसपी आदि के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है.

नोट कर लें
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सैलरी केवल एक अनुमान है, और वास्तविक सैलरी अलग-अलग हो सकती है, 

डिस्क्लेमर- लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

यूपी में कितनी है मेयर की सैलरी? पॉवरफुल पद के साथ ये मिलती हैं सरकारी सुविधाएं!

यूपी में विधवाओं को कितनी पेंशन मिलती है! हर महीने बैंक खाते में आते हैं कितने रुपये?

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

UP Police SI SalaryUP Police Sub Inspector Salary

Trending news

UP Police SI Salary
यूपी में दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है? जानें सब इंस्पेक्टर की पावर और सुविधाएं!
Agra News
पति को छोड़ा, प्रेमी का थामा हाथ, फिर नई मोहब्बत की चाह में खत्म हुई सोनाली
UP Road Accidents
गंगा एक्सप्रेसवे बना काल, तेज़ रफ्तार ने आठ लोगों की जान ली,कई घायल
Lucknow news
लखनऊ एयरपोर्ट पर लावारिस मिला दो करोड़ का सोना, जेद्दा फ्लाइट से आया था गोल्ड पेस्ट
Moradabad news
मुरादाबाद: लापरवाही या साजिश? जेल से 5 किशोर फरार, 11 नामजद पर मुकदमा
Basti SI Ajay Gaur
बाइक बस्ती में, सरयू नदी में तैरता मिला शव..दरोगा की रहस्यमयी मौत पर उठे कई सवाल?
Sonbhadra News
सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत
Meerut News
मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त युवक का ब्रेन फटा, वजह जानकर रह जाएंगे दंग!
Lucknow news
CM योगी ने बच्चों के लिए लिखी 'योगी की पाती',चाइनीज मांझे व मोबाइल लत पर जताई चिंता
Kanpur
शरीर काला, खाल झुलसी..बेटी को छाती से भी लगा न सकी मां,वॉर्मर मशीन बनी नवजात की चिता