यूपी में दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है? जानें सब इंस्पेक्टर की पावर और सुविधाएं!

UP Police SI Salary: यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भूमिका बहुत ही कठिन मानी जाती है. उन्हें अपने करियर के दौरान कई तरह के रिस्क भी उठानी पड़ती है. वह अपनी ड्यूटी के समय कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य होते हैं. क्या आप जानते हैं कि दारोगा को कितनी सैलरी मिलती है.

दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है?

अगर हर महीने की सैलरी की बात करें तो इन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति महीने तक मिलता है. इसके अलावा भी इनको बहुत से लाभ मिलते हैं.

बेसिक पे: 35,400 रुपये

ग्रेड पे: 4200

कुल वेतन: 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये (भत्तों सहित)

महंगाई भत्ता (DA) , हाउस रेंट अलाउंस (HRA), यात्रा भत्ता (TA), और अन्य विशेष भत्ते. इसके अलावा, अनुभव और पदोन्नति के साथ-साथ वेतन में भी वृद्धि होती है. HRA अलग-अलग शहरों और आवास की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है.

एसआई की कुल सैलरी (Total Salary of SI)

इसके अलावा महंगाई भत्ता भी समय-समय पर बदलता रहता है. इन सभी भत्तों को मिलाकर, एक यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर की कुल सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,000 रुपये हर महीने तक हो सकती है.

प्रमोशन का मौका

यूपी पुलिस SI के रूप में जब कोई व्यक्ति शामिल होता है, तो उसके पास नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रमोशन पाने का एक अवसर होता है.एक सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, डीएसपी आदि के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है.

नोट कर लें

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सैलरी केवल एक अनुमान है, और वास्तविक सैलरी अलग-अलग हो सकती है,

