Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3046545
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

यूपी के मेयर की कितनी होती है सैलरी? आलीशान बंगले और गाड़ी के साथ मिलती हैं ये सुविधाएं

 salary of Mayor in Uttar Pradesh: मेयर शहर का सबसे सम्मानित नागरिक होता है और सार्वजनिक और आधिकारिक कार्यों में शहर का प्रतिनिधित्व करता है. क्या आप जानते हैं शहर का पहले नागरिक की सैलरी कितनी होती है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mayor Salary in UP (प्रतीकात्मक फोटो)
Mayor Salary in UP (प्रतीकात्मक फोटो)

Mayor Salary in UP: मेयर (महापौर) किसी शहर या नगर पालिका का मुख्य अधिकारी होता है, जो शहर के विकास और प्रशासन का मुखिया होता है. महापौर "शहर का प्रथम नागरिक" कहलाता है और शहर की नीतियों को बनाने व लागू करने, सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करने और शहर का प्रतिनिधित्व करने जैसी जिम्मेदारियां निभाता है.  जिसकी शक्तियाँ और चुनाव प्रक्रिया देश और शहर के अनुसार अलग-अलग (सीधे जनता द्वारा या पार्षदों द्वारा) हो सकती हैं. क्या आप जानते हैं यूपी के मेयर की सैलरी कितनी होती है. पहले जानते हैं मेयर के अधिकार क्या होते हैं.

क्या होते हैं मेयर के अधिकार?
मेयर स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है. महापौर की भूमिका शहर की आवागमन, सफाई, विकास में महत्वपूर्ण होती है. इसके साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नगर की विकास योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना काम होता है. जल, सीवर, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं पर योजना बनाना और लागू कराना भी जिम्मेदारी है. महापौर शहर के प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर होते हैं. नगर निगम में होने वाले सभी कार्य मेयर की मंजूरी के बाद ही किए जाते हैं. मेयर की मंजूरी के बाद ही किसी भी एजेंडे को सदन में रखा जाता है.शहर के विकास के लिए मेयर को 2 करोड़ रूपए (2021 के मुताबिक) राशि प्रदान की जाती है. इस राशि को मेयर अपने वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में कहीं भी खर्च कर सकता है.

मेयर की सैलरी कितनी होती है?
2021 के आंकड़ों के मुताबिक मेयर की सैलरी अलग-अलग महापालिकाओं के हिसाब से तय होती है कि उन्होंने इसे क्या तय किया हुआ है लेकिन उसे खर्च और आफिस संबंधी कई भत्ते मिलते हैं. वैसे उनका न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 30 हजार रुपए होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेयर को क्या सुविधाएं मिलती हैं?
मेयर को लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ एक मेयर हाउस भी दिया जाता है.मेयर को बंगला, गाड़ी, आवासीय कर्मचारी और कार्यालय स्टाफ जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

मेयर का चुनाव 
नगर निगम उस क्षेत्र में गठित होता है जहां कम से कम 5 लाख की आबादी हो.  नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर होता है.  महानगर क्षेत्र में स्थायी तौर पर रहने वाले लोग मिलकर मेयर के लिए वोट डालते हैं.  मेयर का चुनाव EVM के द्वारा होता है। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा की तरह मतगणना होती है. सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को मेयर घोषित किया जाता है. सभी प्रमुख पार्टियां मेयर या महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारती हैं. इनका कार्यकाल पांच साल का होता है. 

TAGS

UP Mayor Salaryup nagar nigamsalary of the mayormahapor salary

Trending news

Kanpur News
अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल..कानपुर में दबोचे गए शातिर ठग, चौंकाने वाला खुलासा
bijnor news
गांव की लड़की से लंदन के मंच तक...विधायक की वो कहानी, जिसमें सत्ता से ज्यादा संघर्ष!
ZEE Media GLOBAL
'योगी सरकार में यूपी के विकास को मिली रफ्तार..' - बरेली-फरीदपुर MLA श्याम बिहारी लाल
bijnor news
दो विधायक, दो कहानियां और एक दावा... जानें योगी राज में कितना बदल गया है यूपी?
Nainital News
तेज बहाव, गहरी नदी और नन्हे हाथी… रामगंगा को पार करता हाथियों का विशाल दल
Unnao News
24 की उम्र, मर्सिडीज-लैंबॉर्गिनी और 5 करोड़ टैक्स.. अब ED की रेड, अनुराग की कहानी
ghazipur news
गाजीपुर में SIR का कितना काम पूरा? हकीकत जानने DM का औचक निरीक्षण, दिए ये निर्देश
Mathura News
हत्या या सुसाइड! मथुरा में नहर से मिला युवक का शव, आरोपी साथी फरार
Hapur Ajgar Viral News
क्या अजगर बनेगा रे तू... एनाकोंडा जैसा सांप बना युवाओं का खिलौना, नजारा देख सब हैरान
Gorakhpur News
रेलवे भर्ती घोटाले में गोरखपुर पुलिस का बड़ा एक्शन,आरोपी का 1 करोड़ का मकान कुर्क