कब और कहां बनी पहली बार खिचड़ी? खिलजी की क्रूरता से देश में मचा था हाहाकार तब खिचड़ी बनी थी 'संजीवनी'

khichdi History: आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई. इसी के साथ एक महीने तक चलने वाला खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई. गोरखपुर मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है. आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का क्‍या कनेक्‍शन है?

क्‍यों बनाई जाती है खिचड़ी?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है. मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खिचड़ी दान करने की कहानी बाबा गोरखनाथ से जुड़ी है. जानकारी के मुताबिक, खिलजी वंश के सुल्‍तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था. तब नाथ संप्रदाय के अनुयायियों को भोजन बनाने का समय ही नहीं मिलता था. कई दिनों तक भोजन नहीं मिल पाता था. उसी समय बाबा गोरखनाथ ने दाल-चावल और सब्‍जी को मिलाकर एक डिश बनाई थी. इसी को खिचड़ी नाम दिया गया.

खिचड़ी बनाने की परंपरा कब शुरू हुई?

खिचड़ी बनाने का मकसद, यह कम समय में ही बन जाती है. साथ ही अगर कोई सब्‍जी नहीं है तो भी भूखे नहीं रहेंगे, खिचड़ी बनाकर खा ही सकते हैं. इसलिए बाबा गोरखनाथ ने इसे खिचड़ी नाम दिया था. बाबा गोरखनाथ के समय से ये परंपरा चली आ रही है. अब सवाल उठता है कि मकर संक्रांति पर ही क्‍यों बनाई जाती है?.

मकर संक्रांति पर क्यों बनाई जाती है खिचड़ी?

जानकारी के मुताबिक, अलाउद्दीन खिलजी से जब युद्ध समाप्‍त हो गया तो बाबा गोरखनाथ और योगियों ने मकर संक्रांति का उत्सव मनाया था. उस दिन भी खिचड़ी बनाई गई थी. इतना ही नहीं मकर संक्रांति पर सभी योगियों को खिचड़ी बांटी गई थी. तब से ही परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर दान में दी जाती है.

पोषक तत्‍व से भरपूर

इसके अलावा एक और रहस्‍य है. दरअसल खिचड़ी में कई पोषक तत्‍व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिंन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को पोषण देने का काम करते हैं. खिचड़ी पांचन तंत्र को भी मजबूत करता है. इसमें सिर्फ दाल-चावल होता है, जो आसानी से पच जाता है.

