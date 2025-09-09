नेपाल हिंसा का यूपी पर असर? जानिए कौन-कौन से जिले सीधे बॉर्डर से जुड़े
नेपाल हिंसा का यूपी पर असर? जानिए कौन-कौन से जिले सीधे बॉर्डर से जुड़े

Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़की ह‍िंसा ने पड़ोसी देश नेपाल को ह‍िला कर रख दिया है. ऐसे में नेपाल से सटे उत्‍तर प्रदेश के जिलों की सीमाओं को अलर्ट कर दिया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:01 PM IST
Nepal Violence: नेपाल में सरकार के खिलाफ ह‍िंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़की ह‍िंसा ने पड़ोसी देश को ह‍िला कर रख दिया है. ऐसे में नेपाल से सटे उत्‍तर प्रदेश के जिलों की सीमाओं को अलर्ट कर दिया गया है. भारत-नेपाल सीमा पर आवागमन बंद कर दिया गया है. क्‍या आपको पता है कि पड़ोसी देश नेपाल की सीमा से उत्‍तर प्रदेश के कितने जिले जुड़ते हैं?. नेपाल में हो रहे ह‍िंसक प्रदर्शन का इन जिलों पर भी असर पड़ सकता है?... 

यूपी के कितने जिले नेपाल से सटे हैं? 
जानकारी के मुताबिक, नेपाल की सीमा से उत्‍तर प्रदेश के सात जिलों जुड़ते हैं. ये जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हैं. उत्‍तर प्रदेश की करीब 651 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है. भारत-नेपाल बार्डर ज्‍यादातर खुले हैं. खुली सीमा का फायदा उठाकर विदेशी घुसपैठ की घटनाएं भी आती रहती हैं. हालांकि भारत-नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रहती है. 

बार्डर पर चेकिंग बढ़ाई गई 
भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की सीमा सुरक्षा बल की पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहती है. बिना चेकिंग के कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है. यूपी के अलावा उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार इन राज्यों से भी नेपाल की सीमा मिलती है. सभी राज्यों में सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है.

सोनौली बार्डर पर कर्फ्यू लागू 
अगर बहराइच जिले की बात करें तो उत्‍तरी भाग पर नेपाल के साथ एक अंतरराष्‍ट्रीय सीमा है. वहीं, महराजगंज जिले का सोनौली शहर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है. महराजगंज की नेपाल से 84 किमी की सीमा लगती है. इसमें सोनौली, ठूठीबारी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं. सोनौली बॉर्डर से सटे भैरहवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है. बिना वैध आईडी के किसी को भी भारत में एंट्री नहीं दी जाती है. सीमावर्ती जिलों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. 

नेपाल ह‍िंसा का इन जिलों पर क्‍या असर पड़ेगा?
जानकारों का कहना है क‍ि भारत-नेपाल के बहुत पुराने रिश्‍ते हैं. दोनों देशों के बीच हमेशा से रोटी-बेटी का संबंध रहा है. अधिकतर लोगों के रिश्‍तेदार नेपाल में रहते हैं. इंटरनेट बंद होने से रिश्‍तेदारों से बातचीत नहीं हो पा रही है. किसी तरह की अप्र‍िय घटनाएं न हो इस पर नजर रखी जा रही है. 

यह भी पढ़ें : नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे ने दिखाया हौसला, जान की परवाह ना करते हुए पैदल ही दुल्हन लेने पहुंचा, नजारा देख सभी रह गए दंग!

;