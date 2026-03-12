Advertisement
गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में UP का कौन सा शहर नंबर-1? LPG खपत का ये आंकड़ा कर देगा हैरान

UP LPG Cylinder News: मिडल ईस्ट में छिड़े युद्ध के चलते यूपी समेत पूरे देश में एलपीजी गैस के संकट की खबरें हैं. हालांकि प्रशासन की मानें तो फिलहाल ये सिर्फ अफवाहें हैं सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं देश में सबसे ज्यादा LPG खपत वाला राज्य कौन सा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 12, 2026, 03:49 PM IST
Lucknow: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल के बीच टकराव की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में रसोई गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. खासकर घरेलू उपभोक्ता यह जानना चाहते हैं कि कहीं एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित तो नहीं होगी. हालांकि केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने साफ किया है कि देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह सामान्य है और लोगों को किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है. 10 दिन से ज्यादा समय से ईरान द्वारा बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिलहाल भारत के लिए तेल लाने लाने वाले दो जहाजों के लिए खोल दिया गया है. लेकिन  बीते दिनों जो हुआ उसने बाजार और उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. 

भारत में LPG की कितनी खपत
इसी बीच भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं के आंकड़े बताते हैं कि देश में रसोई गैस का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है. जनवरी 2021 तक देश में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या करीब 28.9 करोड़ थी. वहीं पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग करने वाले उपभोक्ता लगभग 70 लाख से अधिक थे. सरकार के अनुसार अब देश में एलपीजी कवरेज लगभग 99.5 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, यानी लगभग हर घर तक रसोई गैस की पहुंच बन चुकी है.

कौन-से राज्य में सबसे ज्यादा खपत
एलपीजी खपत के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है. राज्य की बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यहां घरेलू और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सिलेंडर की मांग काफी ज्यादा है. लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर और गाजियाबाद जैसे बड़े शहर इस खपत के प्रमुख केंद्र हैं. अकेले इन पांच जिलों में ही करीब 65 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं. लखनऊ में करीब 15 लाख, प्रयागराज में लगभग 14 लाख, जबकि आगरा, गोरखपुर और गाजियाबाद में करीब-क़रीब 12-12 लाख उपभोक्ता बताए जाते हैं.

प्रशासन और तेल विपणन कंपनियों का बयान 
राज्य में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर प्रशासन और तेल विपणन कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि स्टॉक पर्याप्त है और वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है. उत्तर प्रदेश में करीब 4.83 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं और रोजाना लगभग 10 हजार मीट्रिक टन गैस की मांग रहती है. इस मांग को पूरा करने के लिए राज्य में करीब 4,145 एलपीजी वितरक सक्रिय हैं, जिनमें सिर्फ लखनऊ में ही 100 से ज्यादा एजेंसियां काम कर रही हैं.

इसके अलावा राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख से अधिक घरेलू PNG कनेक्शन उपलब्ध हैं. ऐसे में मौजूदा हालात में सरकार का कहना है कि गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और यूपी समेत पूरे देश में रसोई गैस की उपलब्धता फिलहाल पूरी तरह स्थिर है.

ये भी पढ़ें: रसोई गैस की किल्लत से भगवान के घर भी फाके! अमावा मंदिर की राम रसोई हुई बंद, आपातकाल का लगाया नोटिस

