यूपी सरकार में पहला बजट कब और किसने पेश किया था? सबसे ज्यादा किसे मिला मौका!

UP budget 2026-27: 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में इस बजट को पेश करेंगे. बजट का आकार साढ़े 9 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है. आने वाले बजट से उत्तर प्रदेश की जनता को कई तोहफ़ा देने की तैयारी में है. क्या आप जानते है कि यूपी के पहला बजट कब और किसने पेश किया था. इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आपको सारी जानकारी.

कब पेश हुआ था यूपी का पहला बजट?

उत्तर प्रदेश में पहली बार 14 मार्च 1952 में यूपी का अपना बजट पेश किया गया. ये बजट तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत (Govind Ballabh Pant) ने पेश किया था. ये बजट 1 अरब 49 करोड़ रुपये का था. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के पहले मुख्यमंत्री थे.

गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था यूपी का पहला बजट

यूपी का पहला बजट पेश करने का नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है. गोविंद बल्लभ पंत 1955 में केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर बने. 1955 से 1961 तक होम मिनिस्टर रहे. इस दौरान इनकी उपलब्धि रही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन. उस वक्त कहा जा रहा था कि ये चीज देश को तोड़ देगी. पर इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस चीज ने भारत को सबसे ज्यादा जोड़ा. अगर पंत को सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ही. 1957 में इनको भारत रत्न मिला.

यूपी में सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए

यूपी में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का कीर्तिमान कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी (Narayan Datt Tiwari) ने बनाया. एनडी तिवारी ने 4 बार सीएम और सात बार वित्तमंत्री रहते हुए यूपी बजट कुल 11 बार पेश किया.

मुलायम सिंह ने 9 बार बजट पेश किया

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादने 9 बार बजट पेश किया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने साल 2012 में सपा सरकार आने के बाद खुद ही लगातार पांच साल तक यूपी का बजट पेश किया. यूपी में ज्यादातर बजट तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने ही पेश किया. जबकि योगी सरकार से पहले अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने वित्तमंत्री का पद और वित्त विभाग अपने पास ही रखा.

