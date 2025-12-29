Advertisement
Dushyant kumar: दुष्यंत कुमार के 10 उम्दा शेर, सोशल मीडिया से संसद तक देते हैं सुनाई

Dushyant kumar death anniversary:  दुष्यंत कुमार को लोगों ने भले देखा या सुना न हो लेकिन उनकी बातें सोशल मीडिया पर आज भी प्रासंगिक बनी रहती हैं. पढ़िए कवि दुष्यंत कुमार के 10 बड़े शेर जिनकी चर्चा आज भी होती है.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:01 PM IST
Dushyant kumar death anniversary
Dushyant Kumar Famous Sher: 'सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं' या कैसे आकाश में सुराख  नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीअत से उछालो यारों...' यह शेर आपने गाहे बगाहे खूब सुने होंगे. इनकी रचना करने वाले नाम हैं दुष्यंत कुमार. जिन्हें निदा फाजली ने अपने जमाने के नए युवकों की आवाज की उपमा दी. उन्होंने अपनी गजलों के जरिए क्रांति ला दी. राजनीतिक घटनाक्रमों में आज भी उनके शेर सुनाई देते हैं. आइए जानते हैं दुष्यंत कुमार के 10 बड़े शेर जिनकी चर्चा आज भी होती है.

कवि दुष्यंत कुमार जीवन परिचय
दुष्यंत कुमार को लोगों ने भले देखा या सुना न हो लेकिन उनकी बातें सोशल मीडिया पर आज भी प्रासंगिक बनी रहती हैं. कवि दुष्यंत कुमार यूपी के बिजनौर जिले के  राजपुर नवादा गांव के रहने वाले थे. उनका जन्म 1 सितम्बर, 1933 को हुआ था. उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था. शुरुआत मे वह अपने नाम के साथ परदेशी टाइटल लगाया करते थे लेकिन बाद में इसे हटा दिया. दुष्यंत ने 30 दिसंबर 1975 को अंतिम सांस ली थी.

दुष्यंत कुमार 10 उम्दा शेर

1. रहनुमाओं की अदाओं पे फ़िदा है दुनिया 
इस बहकती हुई दुनिया को सँभालो यारों

2. गूंगे निकल पड़े हैं जबां की तलाश में
सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए.

3. इन ठिठुरती उँगलियों को इस लपट पर सेंक लो 
धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं.

4.अब तो इस तालाब का पानी बदल दो,
ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं.

5.रहनुमाओं की अदाओं पे फ़िदा है दुनिया
इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों.

6. तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं
कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं.

7.  जिस तबाही से लोग बचते थे,
वो सर-ए-आम हो रही है अब.

8. कैसे आकाश में सूराख़ नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीअ'त से उछालो यारों.

9. आज सड़कों पर लिखे हैं सैंकड़ों नारे न देख
घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख.

10.वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, 
माथे पे उस के चोट का गहरा निशान है.

