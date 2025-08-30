UP Free Ration: बस 24 घंटे हैं आपके पास, यूपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं-चावल, कार्ड धारकों के ल‍िए बहुत जरूरी है ये काम
UP Free Ration: बस 24 घंटे हैं आपके पास, यूपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं-चावल, कार्ड धारकों के ल‍िए बहुत जरूरी है ये काम

Ration card Holder E KYC: आप भी राशन कार्ड धारक हैं और आपकी केवाईसी नहीं है तो आने वाले समय में आपको मुश्किल हो सकती है. जानिए आपको क्या काम करना जरूरी है जिससे आपको  राशन मिल सके.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:02 AM IST
Ration card Holder E KYC
Ration card Holder E KYC

Ration card Holder E KYC: उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना जरूरी है. खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई तो एक सितंबर से अगले तीन महीने तक राशन वितरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी.

जरूर करा लें केवाईसी
प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है.जिन कार्डधारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, वे किसी भी उचित दर की दुकान (ई-पास मशीन) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आखिरी तारीख (31 अगस्ते)तक केवाईसी नहीं कराने वाले लोग सितंबर से आने वाले तीन महीने राशन नहीं उठा सकेंगे. बाद में उन्हें दोबारा केवाईसी करानी होगी तब जाकर राशन मिलेगा.

इनको मिली छूट
विभाग के आयुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी ने बताया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों को फिलहाल KYC से छूट दी गई है.  वहीं बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार लोग, जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा किसी वजह से तो, वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर जरूरी प्रमाण देकर वैकल्पिक व्यवस्था करा सकते हैं.

दो प्रकार के राशन कार्ड
बता दें कि यूपी में खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है. जिसके तहत अंनत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दो प्रकार के राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जा रहा है. शासनादेश के मुताबिक सभी लाभार्थियों का डाटा आधार से जोड़ना और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना जरूरी है.  25 सितम्बर 2021 द्वारा नए राशन कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें यूनिटों में संशोधन और यूनिटों के स्थान परिवर्तन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई.

राशन कार्ड में कैसे जुड़वाएं नाम
 नए राशन कार्ड धारक या हाल ही में जुड़ी यूनिट वाले लाभार्थियों को राशन लेने से पहले ही केवाईसी कराना अनिवार्य है.खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से यूनिट स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिलहाल केवाईसी से छूट प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड धारक या जिनकी यूनिट हाल ही में जुड़ी है, उन्हें राशन प्राप्त करने से पहले केवाईसी कराना अनिवार्य होगा.इस विषय में अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट अथवा नजदीकी उचित दर की दुकान से संपर्क किया जा सकता है.

