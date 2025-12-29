नए साल पर बड़ा तोहफ़ा ! UP में जनवरी में घटकर आएगा बिजली का बिल, जनता को मिलेगी 141 करोड़ की राहत

UP Electricity bills News : यूपी से सबसे बड़ी खबर ये है कि आने वाले नए साल बहुत आसान होने वाला हैं. इसका शुभारंभ से ही देखी जा रही हैं. यहां पर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ख़बरों के मुताबिक, जनवरी में बिजली उपभोक्ताओं को 2.33% कम बिजली बिल जमा करना होगा.
Trending Photos
UP Electricity bills News :उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी खबर ये है कि आने वाले नए साल बहुत आसान होने वाला हैं. इसका शुभारंभ से ही देखी जा रही हैं. यहां पर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ख़बरों के मुताबिक, जनवरी में बिजली उपभोक्ताओं को 2.33% कम बिजली बिल जमा करना होगा. पावर कॉरपोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है.
क्या हैं जरूरी बात जानें ?
जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा.सितंबर का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56% की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं पर करीब 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा. ख़बरों के मुताबिक,वर्तमान में उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास जमा है. इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 18,592 करोड़ रुपये और जुड़ने की संभावना है.
नए साल बिजली के लिए सुनहरा
यूपी में ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू हो चुका है नई बिजली के दाम प्रभावी हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में भी ईंधन अधिभार शुल्क में कमी जारी रहने की संभावना है. यह उपभोक्ताओं के हित में एक सकारात्मक संकेत है और बिजली बिलों में स्थिरता लाने में मदद करेगा.विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें, जिससे प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में बड़े पैमाने पर हो रही संविदा कर्मियों की छंटनी और रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हजारों पदों को समाप्त करने का सिलसिला बंद हो.
2017 में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी आदेश में संविदा कर्मियों
उन्होंने कहा कि छंटनी से यूपी की बिजली व्यवस्था सही राह पर उतरने का खतरा है. संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे प्रमुख मकसद प्रदेश के कई शहरों की बिजली व्यवस्था फ्रेंचाइजी को देना है जबकि आगरा में फ्रेंचाइजी का प्रयोग अभी पूरी तरह विफल हो चुका है. संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि अत्यंत आधा वेतन भोगी संविदा कर्मियों को विगत मई माह से हजारों की संख्या में बिना किसी मापदंड के हटाया जा चुका है. मई 2017 में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी आदेश में संविदा कर्मियों को रखे जाने के मापदंड निर्धारित किए गए हैं.इनके अनुसार शहरी क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र पर 36 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्र पर 20 कर्मचारी होने चाहिए.
खनऊ, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, नोएडा में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग
समिति ने बताया कि सभी विद्युत वितरण निगमों में संविदा कर्मियों के किए जा रहे नए टेंडर में मई, 2017 के मापदंड का उल्लंघन करते हुए 27% से 45% तक संविदा कर्मियों की छंटनी की जा रही है. संघर्ष समिति ने कहा कि इसके साथ ही लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, नोएडा में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर हजारों नियमित पदों को समाप्त कर दिया गया है, बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में व्यापक जनसंपर्क कर आंदोलन को तेज करने की तैयारी की।