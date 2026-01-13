महंगी बिजली से राहत की रोशनी! यूपी में सस्ते हुए बिजली कनेक्शन, लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है.प्रदेश में विद्युत कनेक्शन लेना अब पहले की तुलना में काफी सस्ता हो गया है.पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने नवीनतम कॉस्ट डाटा बुक लागू कर दी है, जिससे नए बिजली कनेक्शन की लागत में कमी आई है. इस फैसले से आम उपभोक्ताओं, छोटे कारोबारियों और नए भवन कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा.

कनेक्शन लागत में बड़ी कटौती

नई व्यवस्था के तहत एक किलोवाट और दो किलोवाट के बिजली कनेक्शन की लागत, जो पहले लगभग 6400 रुपये तक आती थी, अब घटकर मात्र 3198 रुपये रह गई है. यह कमी लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा.

स्मार्ट मीटर के नए शुल्क

पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भी संशोधन किया है सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत अब 2800 रुपये,थ्री फेज स्मार्ट मीटर की कीमत 4100 रुपये तय की गई है. इसके अलावा लाइन चार्ज अलग से देना होगा.सिंगल फेज स्मार्ट मीटर पर 398 रुपये वही थ्री फेज स्मार्ट मीटर पर 2236 रुपये लाइन चार्ज निर्धारित किया गया है.हालांकि, उपभोक्ताओं को केबल का खर्च अलग से वहन करना होगा.

पहले की तुलना में कितना सस्ता?

पहले सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये और थ्री फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 11341 रुपये तक वसूले जाते थे. नई दरों से स्पष्ट है कि अब बिजली कनेक्शन लेना काफी किफायती हो गया है.नई कॉस्ट डाटा बुक के तहत उपभोक्ताओं से अब सिक्योरिटी धनराशि नहीं ली जाएगी. यह फैसला उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. भविष्य में जब कॉस्ट डाटा बुक की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू होंगी, तो कनेक्शन लागत में और भी सुधार होने की संभावना है.

उपभोक्ताओं को मिल सकता है रिफंड

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 10 सितंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 के बीच करीब 3,59,261 नए कनेक्शनों के लिए एस्टीमेट जमा कराए गए थे. पुराने दरों के हिसाब से हुई अधिक वसूली का समायोजन किया जाए, तो लगभग 116 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को वापस करने पड़ सकते हैं. परिषद ने मांग की है कि पावर कारपोरेशन अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस राशि का समायोजन करे.

बिना कॉलोनियों को भी मिले लाभ

उपभोक्ताओं की यह भी मांग है कि 150 किलोवाट तक और 300 मीटर दूरी तक कनेक्शन के लिए एस्टीमेट समाप्त करने की व्यवस्था, अविकसित कॉलोनियों में भी लागू की जाए. विद्युत उपभोक्ता परिषद इस संबंध में नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करने की तैयारी कर रही है.

