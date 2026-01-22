निर्यात में यूपी की उड़ान, देश में चौथे नंबर पर पहुंचा सीएम योगी का प्रदेश; बना नया रिकॉर्ड

Uttar Pradesh Export: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं बल्कि तेजी से उभरता निर्यातक राज्य भी बनता जा रहा है. निर्यात को रोजगार, निवेश और समावेशी विकास से जोड़ते हुए यूपी ने एक नया राष्ट्रीय मॉडल पेश किया है. इसका ताजा प्रमाण नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (Export Preparedness Index – EPI 2024) में देखने को मिला है.

ओवरऑल रैंकिंग में चौथे स्थान पर यूपी

नीति आयोग की इस ताजा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ओवरऑल चौथा स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि भू-आबद्ध राज्यों की श्रेणी में यूपी पहले नंबर पर पहुंच गया है. इससे पहले साल 2022 में उत्तर प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में सातवें और भू-आबद्ध राज्यों में दूसरे स्थान पर था. सिर्फ दो सालों में यह छलांग यूपी के निर्यात सेक्टर में हुए बड़े सुधारों को दिखाती है.

योगी सरकार की नीतियों का सीधा असर

सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने निर्यात को लेकर साफ रणनीति अपनाई. निर्यात अवसंरचना को मजबूत करने, लागत घटाने और कारोबार को आसान बनाने पर खास जोर दिया गया. उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, एक जिला–एक उत्पाद (ODOP) योजना और लॉजिस्टिक्स सुधारों ने निर्यातकों को नई ताकत दी.

ODOP योजना से मिली स्थानीय उत्पादों को पहचान

ODOP योजना ने यूपी के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का रास्ता खोला. हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और कृषि आधारित उत्पादों को नई पहचान मिली. इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हुआ.

निर्यातकों को मिली लागत में राहत

योगी सरकार ने निर्यातकों को कई तरह की आर्थिक राहत दी. माल भाड़ा खर्च, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की फीस, कूरियर और एयर फ्रेट खर्च पर प्रतिपूर्ति दी गई. इसके अलावा निर्यात क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाओं से छोटे और मझोले निर्यातकों का भरोसा बढ़ा.

इंटरनेशनल ट्रेड शो से खुले नए बाजार

पिछले तीन सालों से आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो निर्यातकों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है. यहां प्रदेश के MSME, कारीगरों और उद्यमियों को सीधे विदेशी खरीदारों से मिलने का मौका मिला. इसके चलते यूपी के प्रोडक्ट्स को नए अंतरराष्ट्रीय बाजार मिले और निर्यात ऑर्डर बढ़े.

70 संकेतकों पर हुआ मूल्यांकन

नीति आयोग ने EPI-2024 की रैंकिंग तैयार करते समय चार प्रमुख स्तंभों.. निर्यात अवसंरचना, बिजनेस इकोसिस्टम, नीति एवं सुशासन और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया. कुल 70 संकेतकों पर उत्तर प्रदेश ने मजबूत प्रदर्शन किया जिससे उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ.

समुद्र नहीं.. फिर भी बड़ी कामयाबी

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे तटीय राज्यों के बीच बिना समुद्री तट के यूपी का चौथे स्थान तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. बंदरगाहों तक दूरी और ज्यादा लागत के बावजूद यूपी ने यह मुकाम हासिल किया है जो सरकार के संरचनात्मक सुधारों और निर्यातकों को दिए गए सहयोग को दर्शाता है.