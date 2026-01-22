UP News: किसान योजनाओं की चाबी बनी फार्मर आईडी, बस्ती-गाजियाबाद-रामपुर टॉप पर

Farmer Registry Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में किसानों की पहचान को मजबूत करने के लिए चल रहा फार्मर रजिस्ट्री अभियान अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है. सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेशभर में किसान रजिस्ट्रेशन को तेज कर दिया गया है. इसका असर यह है कि अब तक 60 प्रतिशत से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है और कई जिले लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

अब तक 60 प्रतिशत से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन

यूपी में कुल 2 करोड़ 88 लाख 70 हजार 495 किसानों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया गया है. इसके मुकाबले अब तक 1 करोड़ 75 लाख 30 हजार 760 से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. सरकार का मानना है कि फार्मर आईडी के जरिए किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फार्मर रजिस्ट्री में बस्ती सबसे आगे

फार्मर रजिस्ट्री के मामले में बस्ती जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है. यहां 81.49 प्रतिशत किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है. इसके बाद गाजियाबाद (80.34%), रामपुर (80.32%) दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. इन तीनों जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है.. जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

टॉप-10 में ये जिले भी शामिल

फार्मर रजिस्ट्री की रफ्तार सिर्फ तीन जिलों तक सीमित नहीं है. प्रदेश के टॉप-10 जिलों में सीतापुर (79.73%), फिरोजाबाद (79.59%), प्रतापगढ़ (75.65%), बिजनौर (74.98%), जौनपुर (72.84%), पीलीभीत (72.04%) और औरैया (71.45%) भी शामिल हैं. इन जिलों में भी प्रशासन और कृषि विभाग की सक्रियता साफ नजर आ रही है.

90 दिनों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का लक्ष्य

सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि आगामी 90 दिनों के भीतर प्रदेश में 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पूरी की जाए. उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों की फार्मर आईडी 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से बननी चाहिए. इसके लिए जिलाधिकारियों को रोजाना प्रगति की समीक्षा करने और विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

अब हर योजना के लिए फार्मर आईडी जरूरी

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में किसान से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी. इससे न केवल सही किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा बल्कि बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी. दूसरी ओर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चलाया गया विशेष सत्यापन अभियान भी सफल रहा है. अब तक यूपी में 2 करोड़ 48 लाख 30 हजार 499 पीएम किसान लाभार्थियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है. अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, बागपत, महराजगंज, मिर्जापुर, हरदोई, अयोध्या, बलिया, भदोही और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों को जिला स्तरीय वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है.