कौन हैं अरुण कुमार राय? गाजीपुर के लाल को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, रच दिया इतिहास

Who is Arun Kumar Rai: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में असम की चर्चित फिल्म ‘रंगतापु 1982’ को सर्वश्रेष्ठ असमिया फीचर फिल्म का खिताब मिला. यह फिल्म न सिर्फ असम के समाज की भावनाओं और संघर्षों को उजागर करती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक सपूत की मेहनत और जुनून की मिसाल भी बन गई.
Ghazipur News: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में असम की फिल्मों ने देशभर में अपनी खास पहचान बनाई. इस मौके पर असम की फीचर फिल्म ‘रंगतापु 1982’ को सर्वश्रेष्ठ असमिया फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया. यह फिल्म BRC सिने प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है और इसका निर्देशन आदित्यम सैकिया ने किया है.
फिल्म 1980 के दशक के असम समाज की भावनाओं और जीवन की गहराई को दर्शाती है. राष्ट्रपति ने इस फिल्म के निर्माता अरुण कुमार राय को सम्मानित किया. खास बात यह है कि अरुण कुमार राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दहिनवर गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता ओमप्रकाश राय अब इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि उनके भाई अजय कुमार राय इस समय BRC ग्रुप के निदेशक हैं.
1960 से राय परिवार ने चाय बागान व्यवसाय से अपना सफर शुरू किया और कई उतार-चढ़ाव के बाद अब यह ग्रुप बड़े आकार में उभर चुका है. फिल्म ‘रंगतापु 1982’ में एमी बरुआ, गुंजन भारद्वाज, रिम्पी दास समेत कई कलाकारों ने दमदार भूमिकाएं निभाईं.
बतौर निर्माता अरुण कुमार राय ने इस उपलब्धि से न सिर्फ असम बल्कि अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का भी मान बढ़ाया है. आने वाले समय में BRC प्रोडक्शन असम की संस्कृति और समाज से जुड़ी और भी कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारने की योजना बना रहा है. अरुण कुमार राय की इस सफलता ने गाजीपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को नई प्रेरणा दी है.
