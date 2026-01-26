Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3086755
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

गणतंत्र दिवस पर शुभांशु को मिला अशोक चक्र, लखनऊ के लाल ने अंतरिक्ष में रचा था इतिहास

Shubhanshu Shukla: भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को  गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया. ये  सम्मान उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक सफल मिशन पूरा कर सुरक्षित लौटने, मिशन के दौरान असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और अद्वितीय कर्तव्यनिष्ठा के लिए दिया गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubhanshu Shukla awarded Ashoka Chakra
Shubhanshu Shukla awarded Ashoka Chakra

Shubhanshu Shukla: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक सफल मिशन पूरा कर सुरक्षित लौटने, मिशन के दौरान असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और अद्वितीय कर्तव्यनिष्ठा के लिए दिया गया. बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने वर्ष 2025 में एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी. वे विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं.

अंतरिक्ष में खेती कर रचा इतिहास
अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें अंतरिक्ष में मेथी और मूंग की खेती भी शामिल रही. विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और मानव जीवन की संभावनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. उनका मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश है कि साहस, संकल्प और कर्मबल से आकाश भी सीमा नहीं रहता.

70 जवानों को मिले वीरता पुरस्कार
सरकारी बयान के अनुसार, इस वर्ष कुल 70 वीर जवानों को अद्वितीय साहस, बलिदान और राष्ट्र की सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. इनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी व जवान शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घोषित पुरस्कारों में शामिल
1 अशोक चक्र
3 कीर्ति चक्र
13 शौर्य चक्र (1 मरणोपरांत)
1 बार टू सेना मेडल (वीरता)
44 सेना मेडल (वीरता) (5 मरणोपरांत)
6 नौसेना मेडल (वीरता)
2 वायुसेना मेडल (वीरता)

कीर्ति चक्र से सम्मानित अधिकारी
कीर्ति चक्र पाने वालों में, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, मेजर अरशदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, शौर्य चक्र विजेताओं में स्पेशल फोर्स के जांबाज, शौर्य चक्र से सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के कई बहादुर अधिकारी सम्मानित होंगे.  इनमें 21 पैरा स्पेशल फोर्स, 5 पैरा स्पेशल फोर्स, 11 पैरा स्पेशल फोर्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय नौसेना के जवान शामिल हैं. 

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा मेडल
इसके अतिरिक्त लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही कई अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा के लिए अलंकरण प्रदान किए गए. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

 Shubhanshu Shuklapresident draupadi murmuRepublic Day

Trending news

 Shubhanshu Shukla
शुभांशु को मिला अशोक चक्र, लखनऊ के लाल ने अंतरिक्ष में रचा था इतिहास
Anjali Arora boyfriend arrested
अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार,गाड़ी पर फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहा था
baghpat news
बागपत में कमरे में जला मिला युवक का कंकाल, पुलिस भी उलझी, मर्डर या कुछ और
UP News
सीएम योगी-अखिलेश यादव समेत यूपी के दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
Moradabad Padma Shri
रघुपत सिंह को पद्म श्री,विलुप्त हो चुकी सब्जियों की खेती,बीजों का शोधन के लिए सम्मान
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस पर 35 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सम्मान, सीएम योगी करेंगे सम्मानित
Republic Day 2026 Live
UP Breaking News Live: यूपी में धूमधाम से मनाया जा रहा 77वां गणतंत्र दिवस, सीएम योगी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
 Ghazipur News
घर से भागकर की थी शादी… मायके लौटी तो प्रेमी गया जेल, छूटते ही प्यार बना खूनी साजिश
Agra News
प्यार का दिखावा, अंदर साजिश! ऑफिस बुलाकर बॉयफ्रेंड ने की गर्लफ्रेंड की हत्या
Prayagraj News:
प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात पर सस्पेंस खत्म