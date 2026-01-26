गणतंत्र दिवस पर शुभांशु को मिला अशोक चक्र, लखनऊ के लाल ने अंतरिक्ष में रचा था इतिहास

Shubhanshu Shukla: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक सफल मिशन पूरा कर सुरक्षित लौटने, मिशन के दौरान असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और अद्वितीय कर्तव्यनिष्ठा के लिए दिया गया. बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने वर्ष 2025 में एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी. वे विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं.

अंतरिक्ष में खेती कर रचा इतिहास

अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें अंतरिक्ष में मेथी और मूंग की खेती भी शामिल रही. विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और मानव जीवन की संभावनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. उनका मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश है कि साहस, संकल्प और कर्मबल से आकाश भी सीमा नहीं रहता.

70 जवानों को मिले वीरता पुरस्कार

सरकारी बयान के अनुसार, इस वर्ष कुल 70 वीर जवानों को अद्वितीय साहस, बलिदान और राष्ट्र की सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. इनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी व जवान शामिल हैं.

घोषित पुरस्कारों में शामिल

1 अशोक चक्र

3 कीर्ति चक्र

13 शौर्य चक्र (1 मरणोपरांत)

1 बार टू सेना मेडल (वीरता)

44 सेना मेडल (वीरता) (5 मरणोपरांत)

6 नौसेना मेडल (वीरता)

2 वायुसेना मेडल (वीरता)

कीर्ति चक्र से सम्मानित अधिकारी

कीर्ति चक्र पाने वालों में, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, मेजर अरशदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, शौर्य चक्र विजेताओं में स्पेशल फोर्स के जांबाज, शौर्य चक्र से सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के कई बहादुर अधिकारी सम्मानित होंगे. इनमें 21 पैरा स्पेशल फोर्स, 5 पैरा स्पेशल फोर्स, 11 पैरा स्पेशल फोर्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय नौसेना के जवान शामिल हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा मेडल

इसके अतिरिक्त लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही कई अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा के लिए अलंकरण प्रदान किए गए.

