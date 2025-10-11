Advertisement
सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में यूपी के इस जिले ने मारी बाजी, कई महीनों से टॉप 5 में बरकरार, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी!

CM Dashboard Ranking: उत्तर प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर ने बाजी मार ली है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में सितंबर की रैंकिंग में इस जिले को पहला स्थान मिला है. जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अफसरों को बधाई दी है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:43 PM IST
CM Dashboard Ranking

CM Dashboard Ranking: यूपी में सीएम डैशबोर्ड की रैकिंग में हमीरपुर को पहला स्थान मिला है. यह जिला वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीएम डैशबोर्ड में सितंबर की रैंकिंग में पहले पायदान पर है. विकास और राजस्व की योजनाओं के क्रियान्वयन में इस जिले ने प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 93.20 प्रतिशत अंक अर्जित किये हैं.

डीएम मीना को मिली शाबासी
उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाकर हमीरपुर जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस जिले को डीएम घनश्याम मीना के दिशा निर्देशन में पहला स्थान मिला है. जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को बधाई दी है. जबकि, राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लाए जाने पर डीएम को शाबासी मिली है.

हमीरपुर को कितना मिला अंक?
शुक्रवार को जारी हुई इस रैंकिंग में विकास कार्यों, राजस्व प्रशासन और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को समय और नियम के अनुसार लागू करने तथा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के कार्य का मूल्यांकन किया गया. इसके लिए हमीरपुर को ओवरऑल 93.20 प्रतिशत अंक मिले हैं. ठीक ऐसे ही सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है. पिछले कई महीनों से यह टॉप-5 में बरकरार है.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस जिले को प्रदेश स्तर पर सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अपनी विभागीय योजना कार्यों को अच्छे ढंग से धरातल पर क्रियान्वित करते हुए जनपद को प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखा जाए.

