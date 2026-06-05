खोली से डीआईजी तक: संघर्ष, संकल्प और सेवा की मिसाल; पढ़ें लखनऊ ट्रांसफर हुए IPS हरीश चंदर की सक्सेस स्टोरी

Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से छह आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए. इसी क्रम में 2010 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरीश चंदर को पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी), भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले वह कानपुर परिक्षेत्र में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे. उनकी सफलता की कहानी संघर्ष, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण है.

छोटी सी खोली से बड़े सपनों तक का सफर

दिल्ली के गुरु तेगबहादुर नगर की एक साधारण खोली में पले-बढ़े हरीश चंदर का बचपन आर्थिक चुनौतियों के बीच गुजरा. माता-पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी. स्कूल के दिनों में एक बार अपेक्षा से कम अंक मिलने पर उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए नौकरी करने का विचार मन में आया. इसी दौरान जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) मिलने से उन्हें आगे बढ़ने का नया अवसर मिला. उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और मात्र 22 वर्ष की आयु में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता हासिल कर आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया.

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बचपन के अनुभव ने तय किया पुलिस सेवा का रास्ता

हरीश चंदर बताते हैं कि उन्हें ऐसी रैंक मिली थी जिससे वे अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से आईपीएस सेवा चुनी. इसके पीछे बचपन की वे यादें थीं, जब उनके इलाके में पुलिस अक्सर सख्ती के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी. उन्होंने तय किया कि पुलिस की छवि को जनता के बीच अधिक संवेदनशील और भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए.

15 हजार करोड़ के जीएसटी घोटाले का खुलासा

अपने सेवा काल में हरीश चंदर ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. महोबा, कन्नौज, औरैया, गोरखपुर, मुरादाबाद और नोएडा समेत कई जिलों में उन्होंने प्रभावी पुलिसिंग की मिसाल पेश की. नोएडा में डीसीपी रहते हुए उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए चल रहे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया. इस कार्रवाई में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और मामले की निगरानी केंद्र स्तर तक की गई.

‘संघर्ष से मत हारो, आगे बढ़ते रहो’

हरीश चंदर का मानना है कि निराशा को स्वीकार करना आसान है, लेकिन उम्मीद के लिए लड़ना पड़ता है. उनका कहना है कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है. यही सोच आज उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख अधिकारियों में एक अलग पहचान दिलाती है.

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