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CM योगी ने जारी किया पोस्टर! लखनऊ में सजने जा रहा श्रीराम कथा का भव्य दरबार

Ram Katha 2026: राजधानी लखनऊ में जल्द ही भक्ति और आस्था का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में 1 जून से 9 जून तक जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की श्रीराम कथा आयोजित की जाएगी.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 04:51 PM IST
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CM योगी ने जारी किया पोस्टर! लखनऊ में सजने जा रहा श्रीराम कथा का भव्य दरबार

Ram Katha 2026: राजधानी लखनऊ में जल्द ही भक्ति और आस्था का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में 1 जून से 9 जून तक जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की श्रीराम कथा आयोजित की जाएगी. कथा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. आयोजन स्थल पर विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है और पूरे परिसर को धार्मिक माहौल के अनुरूप सजाया जा रहा है. इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. माना जा रहा है कि कथा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और नौ दिनों तक पूरा क्षेत्र राममय वातावरण से सराबोर रहेगा.

CM योगी ने जारी किया कथा मंच का पोस्टर

श्रीराम कथा के आयोजन से पहले आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. विधायक डॉ. नीरज बोरा के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया. इस दौरान सीएम योगी ने श्रीराम कथा के लिए तैयार किए जा रहे भव्य मंच के पोस्टर का विमोचन किया और आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. आयोजन समिति के सदस्यों ने उन्हें कथा की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा से भी अवगत कराया.

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श्रीराम मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहा विशेष मंच

इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत कथा मंच होगा. व्यास पीठ के पीछे श्रीराम मंदिर की भव्य अनुकृति तैयार की जा रही है. इसके निर्माण का कार्य बंगाल से आए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है. मंच को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को अयोध्या में स्थित श्रीराम मंदिर की झलक महसूस हो सके. आयोजकों का कहना है कि मंच की भव्यता और सजावट कथा के आकर्षण को और बढ़ाएगी.

प्रतिदिन तीन घंटे चलेगी कथा

आयोजन समिति के अनुसार श्रीराम कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित की जाएगी. नौ दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा. श्रद्धालुओं को कथा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों और जीवन मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा. कथा के दौरान भजन और धार्मिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा सकती हैं जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहेगा.

विशाल पंडाल बन रहा आकर्षण का केंद्र

कथा स्थल पर बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए विशाल पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. बैठने की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आयोजकों का प्रयास है कि कथा सुनने आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसी वजह से आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है.

श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील

विधायक डॉ. नीरज बोरा ने लोगों से कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी माध्यम है. उनका कहना है कि भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं. ऐसे में कथा का श्रवण लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभव साबित होगा.

आयोजन समिति जुटी तैयारियों में

कथा के सफल आयोजन के लिए समिति के सदस्य लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान आयोजन समिति के राकेश पांडेय संजीव अग्रवाल श्यामजी अग्रवाल सुनील अग्रवाल और मनोज अग्रवाल भी मौजूद रहे. समिति का कहना है कि आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

नौ दिन तक राममय रहेगा माहौल

1 जून से शुरू होने वाली यह श्रीराम कथा लखनऊ के धार्मिक आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानी जा रही है. विशाल पंडाल भव्य मंच और जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के प्रवचनों के कारण यह आयोजन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर सकता है. आयोजकों को उम्मीद है कि कथा के दौरान भक्तों की भारी उपस्थिति रहेगी और नौ दिनों तक पूरा क्षेत्र भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा रहेगा.

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