बीमारियों पर वार, महिलाओं को रोजगार का उपहार.. योगी सरकार की अनोखी पहल

Jal Jeevan Mission: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया जरिया बना है. जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) अभियान ने गांवों की हजारों महिलाओं को नई पहचान दी है. ये महिलाएं अब अपने गांवों में पानी की गुणवत्ता जांच रही हैं और इसके बदले उन्हें मानदेय भी मिल रहा है. सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि जहां एक तरफ ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुरक्षित पेयजल मिल रहा है. वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है. पानी की जांच का जिम्मा संभाल रही ये महिलाएं अब अपने गांवों में ‘जल प्रहरी’ के रूप में पहचानी जाने लगी हैं.

97 हजार से ज्यादा गांवों में महिलाओं के हाथ में जिम्मेदारी

नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लगभग 97 हजार से अधिक गांवों में महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है. प्रत्येक गांव में पांच-पांच महिलाओं के समूह को इस अभियान से जोड़ा गया है. ये प्रशिक्षित महिलाएं नियमित रूप से घरों में लगे नलों, हैंडपंपों, ट्यूबवेल और अन्य पेयजल स्रोतों से पानी के नमूने लेकर उनकी जांच करती हैं. इससे यह पता लगाया जाता है कि पानी पीने योग्य है या उसमें किसी तरह की अशुद्धि मौजूद है. चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 63,700 जल नमूनों की जांच पूरी की जा चुकी है. यह आंकड़ा बताता है कि महिलाएं इस अभियान में कितनी सक्रियता से काम कर रही हैं.

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अब पानी की जांच के लिए नहीं करना पड़ता लंबा इंतजार

कुछ साल पहले तक गांवों में अगर पानी की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत होती थी तो जांच रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता था. इस वजह से लोग कई दिनों तक दूषित पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर रहते थे. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. फील्ड टेस्टिंग किट की मदद से गांव स्तर पर ही पानी की जांच हो रही है. महिलाएं मौके पर ही पानी में मौजूद कई तरह के रासायनिक तत्वों और बैक्टीरिया की पहचान कर लेती हैं. अगर किसी स्रोत का पानी संदिग्ध या दूषित पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दी जाती है. इससे जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रमणों को फैलने से पहले ही रोकने में मदद मिल रही है.

महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बना अभियान

जल जीवन मिशन का यह मॉडल सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है. इससे जुड़ी महिलाओं को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है. सरकार की ओर से प्रत्येक जांच के लिए 20 रुपये का भुगतान किया जाता है. एक महिला अधिकतम 20 जांच कर सकती है, जिसके लिए उसे 400 रुपये तक का मानदेय मिलता है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह अतिरिक्त आय का अच्छा स्रोत बन गया है. कई महिलाएं अब इस काम से मिलने वाली रकम का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और छोटी बचत के लिए कर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

तकनीकी प्रशिक्षण से बढ़ा आत्मविश्वास

पानी की जांच कोई सामान्य काम नहीं है. इसके लिए तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें फील्ड टेस्टिंग किट का सही इस्तेमाल सिखाया जाता है. साथ ही पानी के नमूने सुरक्षित तरीके से एकत्र करने, विभिन्न मानकों की जांच करने और जांच रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी भी दी जाती है. महिलाओं को मोबाइल ऐप और रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है. इससे वे तकनीक का इस्तेमाल करना सीख रही हैं और डिजिटल रूप से भी सशक्त बन रही हैं.

गांवों में बदल रही महिलाओं की भूमिका

एक समय था जब गांवों में महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मानी जाती थी. लेकिन अब वही महिलाएं गांव की जल सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वे लोगों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में जागरूक भी कर रही हैं. इस पहल ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और समाज में उनकी भूमिका को नई पहचान दी है. जल जीवन मिशन का यह मॉडल दिखाता है कि अगर महिलाओं को अवसर और प्रशिक्षण मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं.

स्वच्छ पानी और महिला सशक्तिकरण का सफल संगम

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चल रहा एफटीके अभियान स्वच्छ पेयजल और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है. एक तरफ गांवों में दूषित पानी की पहचान तेजी से हो रही है, वहीं दूसरी ओर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं.