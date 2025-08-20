UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान, केंद्र ने लगाई मुहर

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद का नाम अब बदल जाएगा. जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. बताया जा रहा है कि जलालाबाद का नाम अब बदल कर परशुरामपुरी किया गया है. इस मामले में एक पत्र के जरिए गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख दी है.

मुख्य सचिव को लिखा पत्र

यूपी के मुख्य सचिव को जो पत्र मंत्रालय से आया है, उसमें लिखा है "उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 591/-2-2025-ई-1922059, दिनांक 27.06.2025 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. भारत सरकार को 'जलालाबाद' शहर का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' (परशुरामपुरी), जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करने पर आपत्ति नहीं है."

पत्र में और क्या कहा गया?

इस पत्र में आगे लिखा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या SM/28/35/2025 दिनांक 14.08.2025 की एक प्रति, जिसमें नए नाम की वर्तनी देवनागरी और रोमन लिपियों में लिखने की अनुशंसा की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वह नए नाम की वर्तनी देवनागरी (हिंदी), रोमन (अंग्रेजी) और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते हुए आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जारी करें.

सांसद ने आभार व्यक्त किया

केंद्र के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने सभी का आभार व्यक्त किया है. एक्स पर जितिन प्रसाद ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर 'परशुरामपुरी' करने की अनुमति देने पर गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार, वंदन एवं अभिनंदन! आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आए इस निर्णय ने सम्पूर्ण सनातनी समाज को गर्व का क्षण प्रदान किया है.

