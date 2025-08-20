UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान, केंद्र ने लगाई मुहर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889194
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान, केंद्र ने लगाई मुहर

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के जलालाबाद को नई पहचान मिली है. इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shahjahanpur News
Shahjahanpur News

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद का नाम अब बदल जाएगा. जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. बताया जा रहा है कि जलालाबाद का नाम अब बदल कर परशुरामपुरी किया गया है. इस मामले में एक पत्र के जरिए गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख दी है.

मुख्य सचिव को लिखा पत्र
यूपी के मुख्य सचिव को जो पत्र मंत्रालय से आया है, उसमें लिखा है "उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 591/-2-2025-ई-1922059, दिनांक 27.06.2025 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. भारत सरकार को 'जलालाबाद' शहर का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' (परशुरामपुरी), जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करने पर आपत्ति नहीं है."

पत्र में और क्या कहा गया?
इस पत्र में आगे लिखा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या SM/28/35/2025 दिनांक 14.08.2025 की एक प्रति, जिसमें नए नाम की वर्तनी देवनागरी और रोमन लिपियों में लिखने की अनुशंसा की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वह नए नाम की वर्तनी देवनागरी (हिंदी), रोमन (अंग्रेजी) और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते हुए आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जारी करें.

सांसद ने आभार व्यक्त किया
केंद्र के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने सभी का आभार व्यक्त किया है. एक्स पर जितिन प्रसाद ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर 'परशुरामपुरी' करने की अनुमति देने पर गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार, वंदन एवं अभिनंदन! आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आए इस निर्णय ने सम्पूर्ण सनातनी समाज को गर्व का क्षण प्रदान किया है. 

यह भी पढ़ें: Varanasi News: महादेव का दैवीय संदेश आया है? काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू की रहस्यमयी मौजूदगी से भक्त रोमांचित

TAGS

Shahjahanpur Newsjalalabad name changedHome Ministry

Trending news

Rabies Death From Dog Saliva
पुराने घाव को आवारा कुत्ते ने चाटा, फिर चली गई मासूम की जान, डॉक्टर ने दी ये चेतावनी
bulandshahr news
छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद
Shahjahanpur News
UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान
Meerut News
कुख्यात कालू और गोलू गैंग के बीच गैंगवार, घंटेभर चली ताबड़तोड़ फायरिंग
kashi vishwanath mandir
महादेव का दैवीय संदेश आया? विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू की रहस्यमयी मौजूदगी
Ghaziabad News
नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति ने बर्बाद की दुल्हन की जिंदगी
Agra News
आगरा:बेटी के लिए चंडी बनी मां,15 मिनट तक तेंदुए से भिड़कर मौत के मुंह से निकाला बाहर
bijnor news
बिजनौर में निजी अस्पताल से नवजात बच्चा गायब, संचालक सहित 3 डॉक्टरों पर केस दर्ज
Sonbhadra News
कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इंकार
Bus Accident in Ghaziabad
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से बस की जबरदस्त टक्कर,15 यात्री घायल
;