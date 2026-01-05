Kalyan Singh Jayanti: जब थर-थर कांपते थे नकलची! कल्याण सिंह का वो फैसला जिसने बदल दिया यूपी बोर्ड परीक्षा का सिस्टम

Kalyan Singh Jayanti: 'हिंदू ह्रदय सम्राट', 'राम मंदिर आंदोलन के नायक और समर्थकों के लिए 'बाबूजी'कहलाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5 जनवरी यानी आज जयंती है. लखनऊ में उनके 94वें जन्मदिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ. जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी. सीएम ने कहा, 'बाबूजी' ने रामजन्मभूमि के लिए सत्ता का भी त्याग करने में संकोच नहीं किया.

'बाबूजी' का नकल पर फैसला

पूर्व सीएम कल्याण सिंह राजनीति के मझे हुए नेता थे. उन्होंने राजनीति में नफा-नुकसान और समझौते की कभी चिंता नहीं की और अपनी शर्तों पर सियासत की. अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा तो सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी. उनके सियासत से जुड़े अनगिनत किस्से हैं लेकिन छात्रों को लेकर उनके एक फैसले की चर्चा आज भी खूब सुनाई देती है. जिसने उत्तर प्रदेश बोर्ड को अलग पहचान दिलाई और नकल करने और कराने वालों को जेल में डालने का प्रावधान किया.

जेल भेजने का कानून

कल्याण सिंह की सरकार में नकल अध्यादेश का ऐसा नियम लागू किया गया था.जिसने उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं का सिस्टम ही बदल डाला. कल्याण सिंह की सरकार में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने वालों को जेल भेजने का कानून बनाया गया था. जिस वक्त यह अध्यादेश लाया गया था. उस समय सूबे के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे. साल 1992 में कल्याण सिंह सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा में कड़ी सख्ती की थी. उस समय नकल कराना और करना दोनों को अपराध घोषित किया गया. ये बात एग्जाम सेंटर के बोर्ड पर अनिवार्य तौर लिखी जाती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिजल्ट ने हिलाई शिक्षा व्यवस्था

अध्यादेश की सख्ती का असर ऐसा था कि साल 1992 में 10वीं में केवल 14.70 प्रतिशत जबकि इंटर में 30.30 प्रतिशत छात्र-छात्राएं ही परीक्षा पास कर पाए थे. जबकि 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 17 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी थी. 1992 हाईस्कूल पास होने वाले छात्र मोहल्लों में एक्का-दुक्का मिलते थे. उस समय 10वीं और 12वीं पास छात्र गर्व से बताते थे कि कल्याण सिंह के जमाने में पास हुआ हूं. जो पूछना है 10वीं और 12वीं के सिलेबस से पूछ लो.

कल्याण सिंह का सियासी सफर

यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का जन्म अलीगढ़ के अतरौली में साधारण परिवार में हुआ. छोटी सी जगह से निकलकर उन्होंने राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल किया. 1967 पहली बार विधायक बने और 1980 तक लगातार जीते. अतरौली से 10 विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है. इमरजेंसी में 21 महीने जेल भी काटी. इसके बाद बीजेपी को मजबूत करने गांव गांव घूमे. वह विधायक, स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री बने. वह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!