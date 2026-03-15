Kannauj: बड़े-बड़े ब्रांड्स को पछाड़ आगे निकली कन्नौज की इत्र इंडस्ट्री, योगी सरकार के प्रयासों से मिली वैश्विक पहचान

Kannauj Perfume Industry: यूपी की खुशबू अब दुनिया के तमाम मुल्कों में फैल रही है. एक समय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की स्थिति में आ गए कन्नौज के सदियों पुराने इत्र उद्योग को सीएम योगी आदित्यनाथ की संरक्षणात्मक योजनाओं व नीतियों से न सिर्फ दोबारा खड़े होने का मौका मिला, बल्कि नई वैश्विक पहचान भी मिली. यूपी सरकार अब इस उद्योग को एक अत्याधुनिक ढांचे से जोड़ रही है. एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी), इत्र महोत्सव, निर्यात प्रोत्साहन और इत्र पार्क जैसी योजनाओं के जरिए कन्नौज की खुशबू दुनिया के नामी-गिरामी ब्रांडों के सामने सशक्त चुनौती बनकर फैली है. कन्नौज के इत्र कारोबारी प्रवीण कुमार टंडन बताते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार, कन्नौज का प्राचीन नाम कन्यकुब्ज था और वैदिक काल में यह विद्या, संस्कृति और प्राकृतिक संपदा का बड़ा केंद्र माना जाता था.

पुष्प संपदा और सुगंधित वातावरण

मान्यता है कि उस समय यहां सुगंधित फूलों की भरपूर खेती होती थी और उनसे सुगंधित द्रव्य तैयार किए जाते थे. इसी कारण इस क्षेत्र को कभी कुसुमपुर और गंधीपुर जैसे नामों से भी संबोधित किया गया, जिनका अर्थ ही है, सुगंधित फूलों की भूमि. प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इस क्षेत्र की सुगंधित वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है. कई विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भी गंगा किनारे बसे इस क्षेत्र की पुष्प संपदा और सुगंधित वातावरण का वर्णन मिलता है. सातवीं शताब्दी में जब सम्राट हर्षवर्धन का शासन कन्नौज में स्थापित हुआ, तब यह नगर उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बन गया. मध्यकाल में कन्नौज की सुगंध की ख्याति भारत की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी.

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कन्नौज में ही क्यों फलती-फूलती है इत्र की परंपरा

इत्र कारोबारी पवन त्रिवेदी बताते हैं कि कन्नौज को इत्र की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता. इसके पीछे यहां की मिट्टी, जलवायु, फूलों की खेती और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी का बड़ा योगदान है. गंगा के किनारे स्थित कन्नौज की दोमट और हल्की रेतीली मिट्टी सुगंधित फूलों की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है. यही कारण है कि यहां बड़ी मात्रा में ऐसे फूल उगाए जाते हैं, जिनसे प्राकृतिक इत्र तैयार किया जाता है.

कई प्रकार के सुगंधित फूलों की खेती

कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में साल भर अलग-अलग मौसम के अनुसार कई प्रकार के सुगंधित फूलों की खेती होती है. इनमें प्रमुख रूप से गुलाब, चमेली, बेला, मोगरा, जूही, केवड़ा, गेंदा, रजनीगंधा, कमल, लिली और हरसिंगार जैसे फूल शामिल हैं. इन फूलों से बनने वाले प्राकृतिक सुगंधित तेल और इत्र कन्नौज की पहचान हैं. गुलाब और चमेली से बनने वाला इत्र यहां सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जबकि केवड़ा और खस से बनने वाले इत्र भी विशेष मांग में रहते हैं. खस की जड़ों से बनने वाला 'रूह खस' इत्र गर्मियों में ठंडक देने वाली खुशबू के लिए जाना जाता है. अलग-अलग फूल अलग-अलग मौसम में खिलते हैं, इसलिए यहां साल भर इत्र बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है. यही वजह है कि यह शहर पूरे देश में इत्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बना है. इसके साथ ही कन्नौज के कारीगरों ने समय के साथ परंपरा और नवाचार दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया.

कन्नौज के इत्र का कारोबार: हजारों करोड़ की खुशबू

इत्र कारोबारी विपिन मिश्रा बताते हैं कि योगी सरकार की उद्योग समर्थित नीतियों की वजह से कन्नौज में आज करीब 3000 से अधिक छोटे-बड़े इत्र कारखाने और डिस्टिलेशन यूनिट्स संचालित हो रही हैं. इन कारखानों में पारंपरिक देग-भपका विधि से लेकर आधुनिक तकनीकों तक के जरिए इत्र और सुगंधित तेल तैयार किए जाते हैं. इन उद्योगों से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी है. सरकार से मिले निर्यात प्रोत्साहन की वजह से यहां बनने वाले इत्र और सुगंधित तेल दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं. खास तौर पर खाड़ी देशों में कन्नौज के इत्र की काफी मांग है. यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों में कन्नौज के इत्र की अच्छी खपत है. इसके अलावा अफ्रीकी देशों में भी यहां से बड़ी मात्रा में इत्र और सुगंधित तेल भेजे जा रहे हैं. भारत के अंदर इसका कुल कारोबार करीब 3 से 5 हजार करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच जाता है.

योगी सरकार के प्रयासों से बदली इत्र उद्योग की तस्वीर

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार ने कन्नौज के इत्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और इसे फिर से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू कीं. दरअसल, इत्र उद्योग मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा होता है, फ्लेवर और फ्रेगरेंस. फ्लेवर का उपयोग मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि फ्रेगरेंस का इस्तेमाल इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक उत्पादों और अन्य सुगंधित वस्तुओं में होता है. कुछ वर्षों पहले तक कन्नौज के इत्र उद्योग में असंतुलन की स्थिति बन गई थी.

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी में शामिल

यहां बनने वाले इत्र का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा खाद्य उद्योग में इस्तेमाल होने लगा था, जबकि सुगंध यानी परफ्यूम से जुड़ा हिस्सा करीब 5 प्रतिशत ही रह गया था. इससे कन्नौज की पारंपरिक इत्र नगरी वाली पहचान भी कमजोर पड़ने लगी थी.इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई स्तरों पर काम शुरू किया. कन्नौज के इत्र को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी में शामिल किया गया. इस योजना के माध्यम से कन्नौज के अत्तर और इत्र को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के स्तर पर नई पहचान दिलाने की राह बनाई गई. इसके अलावा, कन्नौज में समय-समय पर इत्र मेले और उत्सव आदि आयोजित किए जाने लगे, जिससे देश-विदेश के व्यापारियों और पर्यटकों को इस पारंपरिक उद्योग से जोड़ने का अवसर मिला.

कन्नौज के इत्र अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक

कारीगरों और उद्यमियों को उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी और सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराई गई. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो और इन्वेस्ट यूपी जैसी संस्थाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई. इनके माध्यम से कन्नौज के इत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार और निवेश के अवसर बढ़ाए गए. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी इत्र उद्योग से जुड़ा काम शुरू किया. कई समूहों ने छोटे स्तर पर सुगंधित उत्पादों और अत्तर बनाने का काम शुरू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए.

इत्र पार्क से नया आयाम देने की तैयारी

योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कन्नौज में इत्र पार्क विकसित किया जा रहा है. यह पार्क लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के पास विकसित किया जा रहा है, ताकि परिवहन और निर्यात की दृष्टि से उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इस परियोजना का उद्देश्य कन्नौज के इत्र उद्योग को एक संगठित और आधुनिक ढांचा देना है. योजना के तहत पार्क में इत्र से जुड़ी सभी इकाइयों और उद्योगों को एक ही स्थान पर स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है. यहां आधुनिक उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ इत्र से संबंधित अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और संग्रहालय (म्यूजियम) भी बनाए जाने की योजना है.

कई उद्यमियों ने इसमें रुचि दिखाई

इससे न केवल उद्योग को तकनीकी सहयोग मिलेगा, बल्कि कन्नौज की इत्र परंपरा और इतिहास को भी संरक्षित किया जा सकेगा. इत्र पार्क में उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन भी शुरू हो चुका है और कई उद्यमियों ने इसमें रुचि दिखाई है. माना जा रहा है कि इस परियोजना के तैयार होने के बाद देश के साथ-साथ विदेशी कंपनियां भी यहां निवेश करने के लिए आगे आएंगी, जिससे कन्नौज के इत्र उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी.

बड़े ब्रांड्स को दे रहे चुनौती, जीआई टैग भी

बाजार में कई कंपनियां अपने उत्पादों के साथ कन्नौज का नाम जोड़कर उन्हें बेचती हैं. कन्नौज का नाम सुगंध और गुणवत्ता की ऐसी पहचान बन चुका है कि कई ब्रांड अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए भी इसका सहारा लेते हैं. कन्नौज के इत्र की खासियत यह है कि यह प्राकृतिक फूलों, जड़ी-बूटियों और पारंपरिक तकनीक से तैयार किया जाता है, जबकि बाजार में मिलने वाले कई परफ्यूम रासायनिक सुगंध पर आधारित होते हैं. यही वजह है कि प्राकृतिक सुगंध पसंद करने वाले लोगों के बीच कन्नौज का इत्र आज भी सबसे अलग और खास माना जाता है. कन्नौज के इत्र को उसकी इसी विशिष्टता के कारण जीआई टैग भी मिला है.

कन्नौज के इत्र से लाखों परिवारों की रोजी-रोटी

इत्र कारोबारी फैजान मलिक बताते हैं कि कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सीधे तौर पर इत्र के काम से जुड़े हुए हैं. अनुमान है कि करीब 30 हजार से अधिक कारीगर और मजदूर सीधे तौर पर इत्र उद्योग में काम कर रहे हैं. ये लोग इत्र बनाने, फूलों की डिस्टिलेशन प्रक्रिया, पैकिंग, व्यापार और परिवहन जैसे अलग-अलग कामों में लगे हुए हैं. इसके अलावा इस उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. फूलों की खेती करने वाले किसान, कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले व्यापारी, पैकेजिंग का काम करने वाले श्रमिक और निर्यात से जुड़े कारोबारी सभी इस उद्योग का हिस्सा हैं. इस तरह इत्र उद्योग कन्नौज के साथ-साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराता है.